WRC | Rally Finlandia, day-2: Rovanperä guida la Top3 Toyota, incidente per Tanak

Kalle Rovanperä e Toyota dominano la scena al termine del day-2 del Rally Finlandia, nuovo appuntamento del FIA World Rally Championship 2024. Il finnico precede i compagni di squadra Elfyn Evans e Sébastien Ogier, Hyundai Motorsport insegue con il solo Thierry Neuville dopo uno spettacolare incidente di Ott Tanak in mattinata.

Rally Finlandia, day-2: incidente subito per Tanak

La prima vera giornata d'azione del Rally Finlandia dopo la SS1 di ieri controllata da Thierry Neuville (Hyundai) ha segnato subito un significativo colpo di scena.

Ott Tanak, #8 di Hyundai e secondo classificato provvisoriamente nel Mondiale, ha dovuto prematuramente abbandonare la scena dopo uno spettacolare cappottamento avvenuto nel corso della SS3 (Saarikas 1 - 15.93 km).

La strada, particolarmente insidiosa vista la pioggia caduta nella notte, ha visto primeggiare in ogni caso le Toyota con Kalle Rovanperä leader dopo la SS3 con 8 decimi di scarto sul gallese Elfyn Evans e due secondi sul vincitore della SS2 Sébastien Ogier.

Toyota regna nella mattinata

La difficile mattinata in terra finlandese, caratterizzata dalla pioggia, ha visto all'attacco Kalle Rovanperä. Il 23enne padrone di casa ha completato la SS5 e di conseguenza la prima parte del day-2 con uno scarto di 2 decimi nei confronti di Evans e di 3 secondi su Ogier.

Più attardate le Hyundai ufficiali con il finlandese Esapekka Lappi e Neuville ad oltre 10 secondi dalla vetta. Out dai migliori, invece, la Toyota #18 di Takamoto Katsuta, protagonisti di un incidente nel corso della SS5 che ha danneggiato sensibilmente la parte posteriore della vettura.

Kalle prova ad allungare

La ripresa delle ostilità ha visto l'allungo da parte di Rovanperä. Il campione del mondo in carica ha cercato di scappare su Evans ed Ogier, una missione non scontata viste le avverse condizioni meteo ed un manto stradale molto danneggiato dopo il primo passaggio.

I ‘bumps’ hanno tradito durante la SS6 la Hyundai i20 Rally1 #4 di Lappi. Il finnico ha sbagliato l'approccio di una piega verso sinistra poco prima di terminare prematuramente la giornata contro un albero. L'ex vincitore del rally che stiamo commentando ha provato in ogni modo a completare la speciale senza riuscire nel proprio intento.

1-2-3 Toyota

Il finale della giornata non ha cambiato le carte in tavola con Toyota sempre in pieno controllo della situazione. Kalle ha respinto il ritorno di Elfyn e Seb, il francese chiude la Top3 dopo gli ultimi chilometri della SS10 con meno di un secondo di ritardo dal teammate gallese.

Ad oltre 20 secondi si colloca la Hyundai di Thierry Neuville davanti alla Ford M-Sport di Adrien Fourmaux ed alla Toyota extra presente questo fine settimana di Sami Pajari. Il finnico che regolarmente gareggia in Rally2 brilla al sesto posto overall con un successo di tappa in occasione della nona frazione (Ruuhimäki 2).

Domani una nuova giornata d'azione con il Mondiale Rally con sei speciali in programma: la prima sarà la SS11 (Västilä 1 - 18.94 km).

Luca Pellegrini