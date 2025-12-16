FIA F3 | Nicola Lacorte rinnova con DAMS per il 2026

Oltre a Matteo De Palo e a Mattia Colnaghi, l'Italia della FIA Formula 3 avrà un'altra freccia al proprio arco nel 2026. Il team DAMS Lucas Oil ha deciso infatti di proseguire il rapporto con Nicola Lacorte, rinnovandogli il contratto per la prossima stagione dopo l'anno di debutto appena concluso.

Lacorte e DAMS scelgono la continuità

Il pilota pisano classe 2007, figlio di Roberto Lacorte e membro della Alpine Academy, è stato protagonista di una una carriera fatta finora di alti e bassi, in cui certamente brillano la partecipazione ad uno scouting camp per la Ferrari Driver Academy nel 2022 ed una vittoria di gara, con nono posto finale in campionato, conquistati nel campionato F4 Italia 2023 con Prema Racing. Il salto nella FIA F3, avvenuto ad inizio 2025, è arrivato nonostante una stagione in Formula Regional Europe 2024 avara di soddisfazioni, con soli tre punti all'attivo.

La prima stagione con DAMS non è stata certo facile, anche a causa di problematiche evidenti della squadra, giunta ultima nella classifica riservata ai team. L'annata è stata segnata non solo da continue lotte nelle retrovie (di cui molte con i suoi compagni di squadra Ho e Zagazeta), ma anche dalle tante penalità accumulate dallo stesso Lacorte per incidenti e infrazioni in pista che gli sono valsi la squalifica per il round di Spielberg. Un campionato non certo facile nè positivo, ma che certamente ha avuto il pregio di insegnare tanto al giovanissimo toscano.

Nicola Lacorte impegnato a Silverstone, dove eguaglierà il 15° posto di Imola. Credits: damslucasoil.com

L'obiettivo di Nicola per il 2026: “Usare queste esperienze per migliorare ad ogni gara”

Nonostante i risultati al di sotto delle aspettative, il pilota di Pisa e la scuderia francese hanno deciso di continuare insieme per il prossimo anno con la speranza di abbandonare le retrovie della griglia. L'obiettivo, per Nicola Lacorte, appare dunque molto chiaro.

E' un onore continuare con DAMS Lucas Oil, la stagione 2025 mi ha dato tante lezioni sulla disciplina, la consistenza e la gestione di momenti di gara imprevedibili. Il mio obiettivo per il 2026 sarà quello di usare queste esperienze per migliorare ad ogni gara e puntare a grandi risultati.

Grande fiducia anche da parte di Charles Pic, team principal di DAMS Lucas Oil, che ha aggiunto le seguenti dichiarazioni.

La conferma di Nicola riflette la nostra ambizione sull'investire a lungo termine sullo sviluppo dei giovani piloti. Le sue abilità analitiche e la sua costante dedizione nell'arco della stagione 2025, anche in circostanze difficili, hanno dimostrato che ha le qualità richieste per progredire in un ambiente altamente professionale.

Lacorte si unirà al rookie thailandese Nandhavud Bhirombhakdi (16° nell'ultima stagione FRECA con Trident) in attesa di definire il terzo slot che andrà completare la line-up di DAMS Lucas Oil e, allo stesso tempo, la griglia di piloti che si presenterà il weekend del 6-8 marzo a Melbourne, Australia, per il via del Campionato FIA Formula 3 2026.

Andrea Mattavelli