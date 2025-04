F1 | GP Bahrain, qualifiche: Sainz e Gasly, gli underdog sorprendono in Q3

Il Gran Premio del Bahrain di F1 ha regalato emozioni ancora prima di cominciare: le qualifiche non si dipingono completamente di arancione papaya come da aspettativa, al contrario spiccano gli underdogs. Lo spagnolo Carlos Sainz in Williams e il francese Pierre Gasly in Alpine hanno conquistato la loro prima Q3 della stagione, posizionandosi rispettivamente ottavo e quinto. Un risultato che ha sorpreso molti, testimonianza di lavoro e determinazione dei piloti.

Carlos Sainz, ottavo con una Williams in crescita

Credits: X @Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz ha chiuso le qualifiche con l'ottavo tempo, posizionandosi in quarta fila con la sua FW47. È un risultato significativo per lo spagnolo, considerando che è la sua prima stagione con Williams, un team che si sta ricostruendo piano piano. Nonostante le difficoltà iniziali, con un solo punto conquistato nelle prime tre gare, Sainz ha saputo mettere in pista tutta la sua esperienza per poter conquistare la Q3. Il suo compagno di squadra invece, Alex Albon, non è riuscito a superare la Q1 classificandosi quindicesimo. Finalmente Carlos è riuscito a trovare il giusto feeling, e Il Matador sta tornando?

Pierre Gasly, Alpine sorprende nella quinta casella

Credits: X @BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly ha stupito tutti con un'ottima quinta posizione. Dopo un inizio di stagione molto difficile per Alpine, questa terza fila potrebbe essere un segno di rimonta per il team. Il pilota francese ha saputo sfruttare il suo unico tentativo di lancio, riuscendo a portare in temperatura le gomme in un tempo instabile che continua a variare tra caldo e freddo. Un altro semi-ottimo risultato viene anche dal compagno di squadra Jack Doohan, che ha conquistato l'undicesima casella. Sicuramente un ottimo regalo di compleanno per l'Executive Advisor Flavio Briatore, l'uomo da temere all'interno del box.

Le qualifiche del Bahrain hanno ribaltato le carte in tavola: chi era già considerato come pole man si è ritrovato nelle retrovie, e chi stava in fondo è risalito con una prestazione memorabile. In gara, con una partenza scattante e la giusta strategia, i due piloti possono obiettivamente puntare in alto nella zona punti se manterranno questa prestazione.

Lara Amerio