IndyCar | Preview GP of Portland: info e orari del weekend

Inizia ufficialmente il rush finale per la IndyCar con il Bitnile.com Grand Prix of Portland. Il tracciato dell’Oregon, grande classico del calendario USA, sarà non solo l’ultimo stradale della stagione 2025, ma anche l’ultimo non ovale. Un appuntamento importante per dare una fisionomia definitiva alla classifica, con Alex Palou che potrebbe ghermire il quarto titolo con due gare di anticipo.

Il tracciato

Il Portland International Raceway è ormai un grande classico in IndyCar, e per due stagioni ha anche ospitato l’appuntamento statunitense della Formula E, che dal 2025 si è però spostato a Homestead. Inaugurato nel 1961, venne costruito sfruttando un vecchio aeroporto sulle rovine della cittadina di Vanguard, distrutta dall’alluvione del fiume Columbia durante il Memorial Day del 1948. Il layout, nelle sue quasi due miglia di lunghezza, si presenta abbastanza piatto, ma con diversi spunti interessanti.

Il punto di sorpasso più evidente è senza dubbio la staccata della prima variante dopo il rettifilo di partenza. La sede stradale si presenta molto ampia, consentendo anche di vedere fino a quattro vetture appaiate in battaglia. L’imbuto della prima curva, però, non perdona, e spesso è capitato negli anni passati di vedere contatti e incidenti, anche rocamboleschi. La lunga sequenza di curvoni successivi porta fino al rettilineo di ritorno, che costeggia il lago caratteristico di Portland. La staccata successiva per la secca sinistrorsa di curva 10 consente di tentare un ulteriore attacco, prima di tornare davanti ai box con la lunga piega della 11 e della 12.

I piloti

Dopo la vittoria di Laguna Seca, ad Alex Palou manca veramente poco per laurearsi matematicamente campione. Dovesse uscire da Portland con un margine superiore a 108 lunghezze su O’Ward, attualmente secondo, potrebbe festeggiare il quarto titolo senza dover attendere gli ultimi due appuntamenti della stagione. Al momento, il messicano di Arrow McLaren è distanziato di 121 punti rispetto ai 590 del leader, semplicemente ingiocabile nel corso di questa stagione 2025.

Alle spalle di Pato, da rimarcare è sicuramente la rimonta messa in atto nel corso della seconda parte di stagione da parte di Scott Dixon, terzo a 392 punti e forte del successo di Mid-Ohio. Alle sue spalle si attesta al momento un Kyle Kirkwood che, dopo una brillantissima prima metà di 2025, ha un po’ perso il bandolo della matassa nel corso del mese di luglio.

Gli orari

La gara di Portland sarà visibile domenica in serata su Sky Sport, mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma streaming IndyCar Live.

Venerdì 8 agosto

FP1: 23:30-00:30 (diretta su IndyCar Live)

Sabato 9 agosto

FP2: 18:00-18:40 (diretta su IndyCar Live)

Q: 20:30-21:30 (diretta su IndyCar Live)

Domenica 10 agosto

FP3: 02:30-03:00 (diretta su IndyCar Live)

Bitnile.com Grand Prix of Portland: 21:00-23:00 (diretta Sky Sport F1 HD)

Nicola Saglia