Formula E | Test Jarama, day 3: Wehrlein vince la gara-test

È andata in archivio anche la terza giornata dei test prestagionali della Formula E, sul circuito di Jarama. Se il più veloce per quanto riguarda i tempi è stato David Beckmann con la Kiro, oggi si è tenuta anche una gara sulla distanza di 24 giri, volta a capire se tutti i sistemi di gara siano in funzione. La corsa è stata vinta da Pascal Wehrlein con la Porsche.

La sessione mattutina del terzo giorno dei test di Jarama di Formula E

Nelle tre ore della mattinata il più veloce è il tedesco David Beckmann con la Kiro motorizzata Porsche. Beckmann, terzo pilota di Porsche e non ufficializzato dalla squadra cinese, ha chiuso la sessione con un tempo di 1:27.755, sette decimi meglio di quanto fatto da Max Gunther con la DS Penske nella giornata di ieri. Subito alle spalle di Beckmann seguono i due piloti del team ufficiale Porsche, Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, rispettivamente a 8 e 58 millesimi di distacco. Gunther è quarto a più di 3 decimi di secondo, seguito dalla sua ex squadra, la Maserati con Jake Hughes. In top 10 anche Mitch Evans con Jaguar, Norman Nato con Nissan, Taylor Barnard con McLaren (primo dei rookie), Oliver Rowland con Nissan e Jean-Eric Vergne con DS-Penske. Il pilota più attivo della mattinata è Nyck De Vries, che ha compiuto 47 giri con la sua Mahindra, ma che, nonostante ciò, ha chiuso la sessione in ultima posizione.

© FIA Formula E

Wehrlein vince la gara dei test

Come da consuetudine degli ultimi tre anni, nel primo pomeriggio si è disputata anche una gara fuori campionato per provare che tutti i sistemi, sia dei team che del campionato, fossero in ordine. A vincere è stato il campione del mondo in carica Pascal Wehrlein, che ha preso il comando della corsa a tre giri dalla fine. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra in Porsche Antonio Felix Da Costa e la Jaguar di Nick Cassidy. Durante questa gara è stato provato anche l'Attack Charge, il pit stop con ricarica rapida di energia.

© FIA Formula E

La sessione pomeridiana

Nell'oretta e mezza rimanente al pomeriggio sono stati in pochi a migliorarsi, e il giro più veloce è rimasto quello della mattinata. Ha chiuso al comando Nyck De Vries con la Mahindra, autore di un 1:20.010, davanti alla Jaguar di Evans di 189 millesimi e al suo compagno di squadra Edoardo Mortara, di 451 millesimi. Seguono Buemi, Di Grassi, Wehrlein, Da Costa, Beckmann, Frijns e Dennis. Non è sceso in pista Zane Maloney con la Lola-Yamaha, dopo aver accusato dei problemi già nel corso della gara svoltasi in precedenza. Di seguito, la classifica della sessione pomeridiana.

© FIA Formula E

Domani mattina si terrà l'ultima sessione dei test riservata ai piloti titolari; nel pomeriggio ci sarà invece quella riservata alle pilote di sesso femminile.

Alfredo Cirelli