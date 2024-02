WEC | AF Corse tinge di giallo la propria 499P per il 2024

Sarà gialla la 499P che parteciperà al prossimo FIA World Endurance Championship con i colori di AF Corse. Il prototipo #83, al debutto accanto alle auto ufficiali, è atteso in scena a partire dalla prossima 1812km del Qatar, prova che commenteremo sabato 2 marzo.

AF Corse con una 499P gialla nel FIA WEC 2024

Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye sono attesi in scena full-time nel Mondiale, il polacco è atteso al debutto nella top class della serie internazionale insieme all'ex campione di FIA F3 Shwartzman. Discorso differente per Ye che nel 2023 è sceso in pista con Hertz JOTA Porsche 963.

Ricordiamo che stiamo parlando della Ferrari 499P #83 di AF Corse e non delle auto ufficiali. Queste ultime avranno una livrea simile a quella dello scorso anno e verranno affidate a Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 ed a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51.

Foto. Ferrari

Alex Palou al debutto a Le Mans

Il due volte campione della NTT IndyCar Series Alex Palou è atteso al debutto nel FIA WEC in occasione della prossima 24h Le Mans. Lo spagnolo correrà con Cadillac Racing #2 in compagnia dei titolari Earl Bamber ed Alex Lynn.

Il neozelandese ed il britannico saranno supportati da piloti differenti nel corso del campionato che ci apprestiamo a vivere. Per la sfida di Lusail, ad esempio, vi sarà il francese Sébastien Bourdais, nativo di Le Mans che successivamente militerà nella competizione casalinga con la Cadillac #3 insieme al pluricampione IndyCar Scott Dixon ed all'olandese Renger van der Zande.

Ricordiamo che saranno tre le Cadillac al via della 24h Le Mans, oltre alle due di Chip Ganassi Racing ci sarà nuovamente anche la terza unità di Action Express (Whelen Cadillac Racing #311). Per ora spiccano al via Felipe Nasr e Jack Aitken, coppia che corre insieme nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nuovo equipaggio per United Autosports McLaren #95 a Le Mans

Cambio di programma per United Autosports McLaren #95 all'interno della classe LMGT3. Il britannico Josh Caygill, atteso a tempo pieno nel Mondiale, verrà infatti rimpiazzato dal giapponese Hiroshi Hamaguchi, atteso al via con il connazionale Marino Sato.

Un terzo uomo verrà rivelato successivamente e sicuramente non sarà Nico Pino che per la singola 24h Le Mans presenzierà con United Autosports in LMP2 con Ben Keating e Ben Hanley.

Luca Pellegrini