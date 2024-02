WEC | Entry list 24h Le Mans: 23 auto in lotta per la vittoria assoluta

Saranno ben 23 le vetture che correranno nella top class la prossima edizione della 24h Le Mans, evento valido per il FIA World Endurance Championship che commenteremo nel fine settimana del 16 giugno. LMP2 e LMGT3 accompagneranno le Hypercar sul 'Circuit della Sarthe' per la 92ma edizione della competizione automobilistica più importante al mondo.

Toyota, Ferrari, Isotta Fraschini, Porsche, Cadillac, Lamborghini, BMW, Alpine e Peugeot sono i marchi che si sfideranno per il successo nella prossima 24h Le Mans. Oltre ai titolari che corrono nel Mondiale (19 in totale) sono da segnalare alcuni ritorni importanti sulla falsariga di quanto accaduto nel 2023. Sarà in ogni caso un'edizione imperdibile, nell'era del FIA WEC non si erano mai avute 24 auto in lotta per il titolo

Tre Porsche e tre Cadillac ancora al via, bis di Lamborghini

Action Express Cadillac Racing, oltre all'invito ottenuto dopo aver primeggiato nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2023, torna in Francia insieme ad una seconda entry garantita dall'organizzatore per Chip Ganassi Racing oltre alla riconoscibile #2 che presenzierà in ogni atto del Mondiale.

Il campione in carica dell'IMSA WTSC Pipo Derani dividerà l'abitacolo come accade negli USA con Jack Aitken, mentre la seconda unità targata Cadillac Racing presenterà l'assodata line-up composta da Scott Dixon/Renger van der Zande/Sébastien Bourdais.

Oltre alle tre unità di General Motors avremo ancora anche tre Porsche targate Penske Motorsport. Il marchio tedesco conferma anche l'impegno privato con Hertz JOTA e con Proton Competition, un totale di altre tre unità. Al momento solo Mathieu Jaminet compare a bordo della 963 ufficiale #4, successivamente verranno annunciati i restanti membri dell'equipaggio.

Per l'Italia, oltre a tre Ferrari 499P (una privata AF Corse) ed Isotta Fraschini, sono da segnalare le due Lamborghini SC63 di Iron Lynx. Matteo Cairoli/Romain Grosjean/Andrea Caldarelli guideranno come da copione il prototipo #19, mentre Daniil Kvyat è atteso con Mirko Bortolotti ed Edoardo Mortara con la gemella #63.

Prima volta per le GT3 a Le Mans

Il 2024 segna il debutto a Le Mans delle GT3 come accade anche nel FIA WEC. Non ci sono ingressi extra nello schieramento, Audi e Mercedes restano ai margini di un gruppo che vedrà nove costruttori ai nastri di partenza

Inception Racing McLaren si unisce al gruppo dopo aver primeggiato nel Bob Akin Award (GTD - IMSA) con Brendan Iribe, il team inglese si aggiunge in compagnia di Pure Rxcing Porsche che ha ricevuto un doppio pass per Le Mans dopo aver vinto la Bronze Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2023 e l'Asian Le Mans Series 2024 (classe GT).

Il team legato a Porsche ha rinunciato ad entrambi i propri privilegi vista l'iscrizione a tempo pieno nel Mondiale. La squadra che corre con licenza lituana cede quindi un posto che puntualmente è stato acquisito da GR Racing (Ferrari), JMW Motorsport (Ferrari) e Spirit of Racing (Ferrari).

Terza Ford Mustang GT3 per Proton Competition, oltre alle due presenti full-time nel Mondiale, grazie al titolo 2023 in European Le Mans Series per quanto riguarda la classe GTE, la struttura di Christian Ried.

LMP2, 15 auto per al via

I campioni in carica dell'European Le Mans Series di Algarve Pro Racing ed i vincitori del Jim Trueman Award Trophy 2023 (IMSA WTSC) di CrowdStrike Racing by APR guidano l'entry list della classe LMP2 per quanto riguarda la 24h du Mans.

Menzione d'onore per l'ultima compagine citata che ha deciso di declinare un secondo invito dopo il titolo ottenuto in Asian Le Mans Series. Due entry sono in ogni caso più che mai sufficienti per la struttura che corre con licenza portoghese, presente su più fronti negli ultimi due anni con ottimi risultati.

AF Corse entra nel gruppo dopo aver vinto il titolo LMP2 in PRO AM nell'ELMS 2023, COOL Racing torna in griglia a Le Mans dopo aver festeggiato il successo nell'ultima edizione della classe LMP3 per quanto riguarda l'ELMS. Dal campionato continentale di ACO è da menzionare anche l'arrivo di United Autosports USA, struttura anglo-americana che ha chiuso al secondo posto in LMP2 lo scorso ottobre.

Nell'entry list ci saranno anche dei team noti come Proton Competition, Vector Sport, AO by TF, United Autosports, Nielsen Racing, DKR Engineering, una seconda Oreca per COOL Racing, Inter Europol Competition, IDEC Sport e Panis Racing.

Entry list 24h Le Mans 2024 Hypercar

Cadillac Racing #2 Cadillac Racing #3 Porsche Penske Motorsport #4 Toyota GR #7 Toyota GR #8 Ferrari AF Corse #50 Ferrari AF Corse #51 Peugeot TotalEnergies #93 Peugeot TotalEnergies #94 Hertz JOTA Porsche #12 Hertz JOTA Porsche #38 Proton Competition Porsche 963 #99 Isotta Fraschini #12 Iron Lynx Lamborghini #63 Iron Lynx Lamborghini #19 BMW M Team WRT #15 BMW M Team WRT #20 Alpine ELF Team #35 Alpine ELF Team #36 AF Corse Ferrari #83 Cadillac Racing Action Express #311

Entry list 24h Le Mans 2024 LMP2

CrowdStrike by APR Oreca #45 AF Corse Oreca #183 Algarve Pro Racing Oreca #25 AO by TF #14 COOL Racing Oreca #37 Proton Competition Oreca #9 Vector Sport #10 United Autosports Oreca #22 United Autosports USA Oreca #23 COOL Racing Oreca #47 IDEC Sport Oreca #28 Panis Racing Oreca #65 DKR Engineering Oreca #33 Duqueine Team Oreca #30 Inter Europol Competition Oreca #34 Nielsen Racing Oreca #24

Entry list 24h Le Mans 2024 LMGT3

AF Corse Ferrari GT3 #54 AF Corse Ferrari GT3 #55 TF Sport Corvette #81 TF Sport Corvette #82 Akkodis ASP Lexus #78 Akkodis ASP Lexus #87 WRT BMW GT3 #31 WRT BMW GT3 #46 Iron Lynx Lamborghini GT3 #60 Iron Dames Lamborghini GT3 #83 Proton Competition Ford #77 Proton Competition Ford #88 Manthey Porsche GT3 #91 Manthey Porsche GT3 #92 D’Station Racing Aston Martin #777 Heart of Racing Aston Martin #27 United Autosports McLaren #59 United Autosports McLaren #95 Inception Racing McLaren #70 Proton Competition Ford #44 JMW Motorsport Ferrari #66 GR Racing Ferrari #86 Spririt of Racing Ferrari #155

Nella 'lista di riserva' spiccano per il momento Proton Competition Porsche 963 (Hypercar), Inter Europol Competition ORECA LMP2, Richard Mille by TDS ORECA LMP2, Staysail Motorsport ORECA LMP2, Racing Spirit of Leman Aston Martin LMGT3, Kessel Racing Ferrari LMGT3 e Formula Racing Ferrari LMGT3

Luca Pellegrini