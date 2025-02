F. Regional ME | Dubai, gare 2-3: Giltaire non sbaglia e va in fuga

Evan Giltaire è ancora protagonista nel terzo round della Formula Regional Middle East Championship 2025. Il pilota francese della ART Grand Prix ha concesso il tris di vittorie in occasione dell'ultimo round disputato all'autodromo di Dubai e, con i piazzamenti dei suoi rivali in questa giornata di gare, si va a mettere nella posizione migliore possibile per gli ultimi due appuntamenti del campionato.

Gara 2 – Primo centro per Nakamura, Slater secondo

La prima delle due manche svoltesi oggi a Dubai ha visto Jin Nakamura prendersi il suo primo successo stagionale al termine di una gara regolare e senza incidenti da segnalare. Il giapponese di R-ace GP, dopo essere partito dalla Reverse Pole, ha condotto per tutta la gara resistendo talvolta agli attacchi di un arrembante Freddie Slater: bella prova anche per il britannico di Mumbai Falcons, autore di una grande partenza dalla quarta piazza, che si è riscattato dopo le ultime gare anonime con una seconda posizione (nonché la prima tra i rookie) utile per il morale ma soprattutto per la classifica.

Dietro di loro a completare il podio troviamo un Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons) che è venuto fuori alla distanza rispetto ai suoi avversari, spuntandola su Théophil Nael (Saintéloc Racing). Quinto posto per il leader di campionato Evan Giltaire (ART Grand Prix) davanti alle monoposto R-ace GP di Ugo Ugochukwu, Akhsay Bohra e di un Enzo Deligny che ha pagato il bloccaggio delle gomme nella parte finale di gara. Solo un nono posto per Brando Badoer (PHM Racing) dopo aver superato all’ultimo giro Kanato Le (ART Grand Prix), mentre Jack Beeton (Mumbai Falcons) e Taito Kato (ART Grand Prix), crollato dopo la partenza dalla prima fila, completano la zona punti.

Credits: FRMEC

Gara 3 – Giltaire vince ancora, Ugochukwu rischia il podio

L’ultima gara del weekend è stata stravinta da un Evan Giltaire che sulla monoposto di ART Grand Prix ha sfruttato la pole position per andare a firmare il terzo successo stagionale ed allungare in maniera sostanziale la sua leadership in classifica piloti. Il pilota francese, che non è stato fermato nemmeno dalle due chiamate della Safety Car per gli incidenti che hanno portato al ritiro di Kanato Le, Finley Green, Doriane Pin e Jakob Bergmeister, va dunque ad accumulare un vantaggio importantissimo in classifica in prossimità delle ultime due tappe del campionato.

Dietro a lui troviamo Ugo Ugochukwu in seconda posizione, ma l’americano di R-ace GP è sotto investigazione per un sospetto jump start. Seguono con grande attenzione i francesi Théophil Nael (Saintéloc Racing) ed Enzo Deligny (R-ace GP) che gli sono finiti subito dietro, mentre nella top 5 c’è spazio anche per un Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons) vincitore tra i rookie. Sesto posto per il suo compagno Freddie Slater che nel finale riesce a spuntarla su Brando Badoer (PHM Racing), dietro all’italiano abbiamo Hiyu Yamakoshi ed Ernesto Rivera per la Pinnacle Motorsport. Decimo posto per Taito Kato (ART Grand Prix) mentre Liu Ruiqi (Origine Motorsport) e Jin Nakamura (R-ace GP) vanno a chiudere la zona punti.

Credits: FRMEC

Classifica piloti dopo il Round 3: Giltaire 177, Slater 138, Badoer 126, Nael 125, Al Dhaheri 108

Classifica Rookie dopo il Round 3: Slater 208, Al Dhaheri 208, Rivera 124, Kato 116, Beeton 102

La FRMEC tornerà in azione il prossimo fine settimana (14-16 febbraio) di nuovo ad Abu Dhabi, per il quarto e penultimo round della stagione. Piloti e team avranno un circuito che conoscono benissimo nel Grand Prix Layout di Yas Marina, ma nulla dovrà essere lasciato a caso mentre si entrerà nella fase decisiva della lotta per i vari titoli.

Andrea Mattavelli