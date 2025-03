BMW porta al successo la M4 GT4 EVO a Sebring | A Ruota Libera

BMW festeggia a Sebring la prima affermazione con la nuova M4 GT4 EVO in occasione del secondo atto dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, protagonista della terza puntata di ‘A Ruota Libera’. Il costruttore tedesco festeggia Sean McAlister /Jeff Westphal, abili ad imporsi su RS1 Porsche #28 e Turner Motorsport BMW #95 con CarBahn with Peregrine racing.

BMW a segno in North America

Dopo il debutto a Daytona, la BMW M4 GT4 EVO ottiene il primo successo della propria storia a Sebring nella seconda sfida dell'IMSA Michelin Pilot Challenge 2025. CarBahn with Peregrine racing trionfa con Sean McAlister /Jeff Westphal, abili nel finale a controllare la scena sulla Porsche #28 RS1 di Luca Mars/Jan Heylen e sulla BMW #95 Turner Motorsport di Francis Selldorff /Dillon Machavern.

La strategia alternativa di questi ultimi non ha pagato in una sfida segnata dall'assenza di bandiere gialle. BMW ha dominato il finale beffando ai box nella seconda sosta la Porsche #28, leader a lungo della manifestazione dopo aver scavalcato l'Aston Martin #46 Team TGM.

La BMW #39 si impone nonostante un testacoda in curva 10 nelle concitate fasi iniziali in seguito ad un contatto con la Ford Mustang GT4 #13 McCumbee McAleer Racing with Aerosport.

BMW ottiene la prima gioia con la M4 GT4 EVO nella stessa pista in cui lo scorso anno Aston Martin ottenne il primo successo globale con la versione EVO della propria Vantage AMR GT4. Il brand bavarese in poco più di due mesi ha quindi ufficialmente ottenuto almeno una vittoria con le versioni EVO della M4 GT3 e GT4.

Trionfo Hyundai, invece, in TCR come accaduto a Daytona. Mason Filippi /Harry Gottsacker festeggiano nel post gara con Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian, l'equipaggio #98 ha approfittato di una penalità dell'auto gemella #33 di Mark Wilkins / Bryson Morris per ottenere la prima gioia del 2025. Il binomio citato ha perso il successo acquisito sul campo per un'infrazione in fase di pit stop.

Next round a maggio a Laguna Seca con una nuova corsa da due ore in concomitanza con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Supercars, Melbourne: Brown agguanta la vetta della serie

Tre spettacolari corse hanno segnato il week-end di Melbourne del Repco Supercars Championship. Purtroppo non si è tenuta la quarta prova in programma, gli organizzatori hanno preferito rinunciare viste le avverse condizioni meteo che hanno segnato l'avvicinamento al GP Australia di F1.

Will Brown (Red Bull Ampol Racing #1) è il nuovo leader della classifica generale grazie alla preziosa affermazione durante l'impegnativa race-3.

Il campione in carica ha colto anche il secondo posto durante la race-1, vinta dal teammate Broc Feeney #88 con una relativa facilità.

Il momento più significativo del week-end è arrivato però venerdì durante la race-2 siglata da Cameron Hill. L'australiano, dopo il primo podio in carriera in race-1, ha gioito con i colori di Matt Stone Racing precedendo il compagno di box Nick Percat, terzo anche nella race-3 alle spalle delle due sempre competitive Chevrolet Camaro targate Triple Eight Race Engineerin.

Niente da fare dopo il tris di Sydney per la Ford Mustang #6 Monster Castrol Racing di Cameron Waters. Quest'ultimo si è reso protagonista di una stellare rimonta nella race-1 prima di soffrire nei restanti eventi nell'impegnativo Albert Park.

Prossimo atto tra un mese con la ‘ITM Taupō Super 440’.

Nella prossima puntata…

Finalmente anche l'Europa sarà protagonista con l'edizione 2025 della Michelin 24H Mugello valida per la Michelin 24H Series. Sarà la prima competizione in Europa per quanto riguarda le ruote coperte insieme al Round 1 del NLS.

Luca Pellegrini