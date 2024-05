WRC | Rally Portogallo: Sebastien Ogier pronto a scrivere la storia

Il tumultuoso corso del sabato ha mescolato le carte nel Rally di Portogallo, quinta tappa del mondiale WRC, mettendo fuori dai giochi molti dei protagonisti e lanciando al comando Sébastien Ogier, ora sul punto di superare il record di Markku Alén dovesse mantenere la posizione anche nella giornata finale.

Mattino

In mattinata Sébastien Ogier balza al comando del Vodafone Rally de Portugal, proprio mentre il leader del venerdì Rovanperä sembrava pronto a consolidare la posizione. A Montim, il due volte campione del mondo finisce largo in una curva a destra, colpendo un albero: per lui è il ritiro. Ogier guadagna il comando delle operazioni nella penultima tappa mattutina ad Amarante, fase in cui Katsuta, sempre nelle prime posizioni, parcheggia la sua Toyota danneggiata sul ciglio della strada con un danno alla sospensione posteriore. Alla lista si aggiunge il danno alla gomma posteriore per Tänak a Paredes, quando l'estone era in grado di agganciare al comando Ogier. In questi problemi Thierry Neuville, risale dal sesto al terzo posto, buon risultato in prospettiva mondiale, con Elfyn Evans al sesto posto assoluto.

Pomeriggio

La difficile ghiaia del mattino lascia spazio all'azione del pomeriggio. Nel giro pomeridiano, Tänak ha mantenuto la pressione alta sulle spalle di Ogier segnando i tempi di riferimento nelle prime due tappe. Nonostante questo Ogier ha messo insieme una coppia di vittorie di tappa, che lo hanno portato ad ampliare il divario finale. Sebastien domani partirà con un vantaggio di 11,9 secondi su Tänak e, se dovesse vincere, metterebbe assieme il sesto acuto in Portogallo. Ad oggi si trova in cima all’albo d’oro dell’evento con Markku Alén e domani potrebbe riscrivere la storia.

"È stata una bella giornata, ma difficile: non ci aspettavamo che accadessero così tante cose oggi. Sfortunatamente per la Toyota non è stata una giornata perfetta. Per me è stato bello, ma abbiamo perso due macchine. Dobbiamo provare a finire il lavoro domani". (Sebastien Ogier)

Neuville ha concluso la giornata con 59,5 secondi di distacco dal compagno di squadra Tänak. Evans per ora rimane al sesto posto. Dietro i belga troviamo Dani Sordo a 14,2 secondi.

1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h01'55”8 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +11"9 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'11"4 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'25"6 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +1'32"9 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3'23"8 7 Gryazin/Aleksandrov Citroen C3 Rally2 +9'25"5 8 Solans/Sanjuan Toyota GR Yaris Rally1 +9'35"2 9 McErlean/Fulton Skoda Fabia RS Rally2 +9'43"2 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +9'46"8

Luca Colombo