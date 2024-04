F1 | McLaren, il Direttore Tecnico David Sanchez lascia dopo soli tre mesi

David Sanchez lascia la McLaren, l'annuncio è arrivato nella mattinata con un comunicato della squadra di Woking. Arrivato appena tre mesi fa, il 10 gennaio, l'avventura dell'ingegnere spagnolo in Inghilterra si è conclusa dopo meno di quattro mesi al termine delle prime tre sfide del Mondiale.

Sanchez aveva già lavorato in McLaren tra il 2007 e il 2012, il tecnico iberico aveva intrapreso una nuova strada dopo aver completato un'esperienza in Ferrari. Il suo ritorno nel Regno Unito era avvenuto insieme all'arrivo di Rob Marshall dalla Red Bull a inizio anno, inizio di una significativa rivoluzione interna.

Nel comunicato della McLaren, il Team Principal Andrea Stella ha espresso le motivazioni che hanno portato le strade di Sanchez e del team di Woking ad allontanarsi.

A seguito di un’attenta discussione tra David Sanchez e la leadership del team, è stata presa la decisione comune che David lasciasse la squadra. Dopo una riflessione comune è emerso che il ruolo, le responsabilità e le ambizioni associate alla posizione di David non erano in linea con le nostre aspettative iniziali quando ha accettato di unirsi a noi nel febbraio 2023. Riconoscendo questo disallineamento, sia io che David abbiamo convenuto che sarebbe stato meglio separarci ora, in modo da consentirgli di perseguire altre opportunità per permettergli di sfruttare meglio la portata e l’ampiezza delle sue notevoli capacità. Apprezziamo molto e con gratitudine i contributi che David ha apportato nel corso del suo relativamente breve periodo di lavoro con noi e gli auguriamo il meglio per le sue iniziative future.

Non è quindi chiarissimo il motivo del divorzio improvviso, con Stella che è rimasto sul vago. Lo stesso Sanchez, dopo quanto accaduto, ha rilasciato una dichiarazione sulla stessa lunghezza d'onda.

Sono grato per l’opportunità di aver fatto parte di questo team. Anche se il ruolo che avevamo immaginato e concordato non era allineato con la realtà della posizione che ho trovato, lascio con rispetto per la leadership, ammirazione per la dedizione dei miei colleghi e apprezzamento per l’apertura e l’onestà con cui abbiamo discusso e siamo arrivati a questa decisione. Auguro a questo team di continuare ad avere successo nel suo percorso verso la vetta della griglia, posizione alla quale appartiene. Io non vedo l’ora di affrontare la mia prossima sfida in F1.