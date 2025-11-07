Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 07/09 novembre

Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web

Redazione /

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista il FIA World Endurance Championship in Bahrain e le Finali Mondiali Lamborghini di Misano Adriatico.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Le dirette di venerdì 07 novembre

9.00 | Lamborghini Super Trofeo America Misano race-2

9.50 | FIA World Endurance Championship - 8h Bahrain FP3

12.15 | Lamborghini Super Trofeo Europe Misano race-2

15.15 | Lamborghini Super Trofeo Asia Misano race-2

 

Le dirette di sabato 08 novembre

13.30 | Finale Mondiale Lamborghini AM/LC race-1

16.15 | Finale Mondiale Lamborghini PRO/PRO Am race-1 

Le dirette di domenica 09 novembre

12.00 | Finale Mondiale Lamborghini AM/LC race-2

14.15 | Finale Mondiale Lamborghini PRO/PRO Am race-2 

 