FIA F3 | Budapest, Sprint Race: Bedrin guida la doppietta AIX Racing

Nikita Bedrin vince la Sprint Race di F3 in Ungheria. Per il russo con licenza italiana si tratta della prima vittoria nella categoria. A completare la doppietta AIX Racing Tasanapol Inthraphuvasak, sul cui capo pende però la spada di Damocle della Direzione Gara per un presunto technical infringement verificatosi prima del via. Si deve accontentare del terzo gradino del podio Dino Beganovic, mentre Fornaroli non riesce a far meglio del settimo posto. Ottava piazza per Browning, che recupera terreno nei confronti di Minì e Lindblad, entrambi fuori dalla zona punti.



Una gara di luci ed ombre per Beganovic

Sangue freddo, quello di Beganovic, che allo spegnimento dei semafori non si fa sorprendere nonostante l'impiccio dell'extra formation lap. A determinarlo, l'errato posizionamento della monoposto di Loake che forza la Direzione Gara a rimandare la partenza per ragioni di sicurezza. Al pilota inglese è stata inflitta una penalità di stop and go di dieci secondi.



Non parte altrettanto bene Bedrin che è scaltro tuttavia ad approfittare dell'indecisione di Beganovic alla staccata di curva 1. È un sorpasso ben costruito, quello del pilota di AIX Racing, che lo pone al comando della corsa mentre lo svedese è costretto ad accodarsi. Alle loro spalle è buono lo spunto di Fornaroli che, complice la penalità inflitta a Browning, è chiamato a riscattare il pessimo weekend di Silverstone. Dietro di lui, però, fa ancor meglio l'inglese del team Hitech che con pazienza riesce a risalire il gruppo - recuperando ben sette posizioni - fino ad agganciarsi al posteriore del rivale piacentino.



Bedrin difende e amministra

Nonostante il sorpasso subito nelle fasi iniziali della corsa, Beganovic riesce a mantenersi nella zona DRS di Bedrin. Lo svedese è veloce e, forse tradito da un forte desiderio di rivincita, tenta l'attacco per riagguantare la testa della gara. Un sorpasso, però, che si rivela fin troppo ottimista, con la Prema che finisce larga, oltre i limiti del tracciato, mentre Bedrin è costretto al bloccaggio per evitare il contatto. Ad approfittarne è Inthraphuvasak, compagno di Bedrin, che sale in seconda pozione e conquista così il primo podio in Formula 3.



Niente da fare per Beganovic che, ancora una volta, è costretto ad accodarsi masticando amaro per l'occasione sfumata dopo l'ottima partenza dalla pole position.

Credits: fiaformula3.com



Una classifica sempre più corta

Tutto da rifare, invece, per Fornaroli che dopo una qualifica molto positiva vede vanificata la possibilità di guadagnare punti pesanti sulla coppia del team Prema. C'è ancora una gara, però, da disputare e per il piacentino sarà assolutamente da capitalizzare il terzo tempo registrato nelle qualifiche del venerdì. Con gli avversari relegati a centro gruppo, quella di domenica è l'occasione per Fornaroli di riaprire il campionato a tre round dalla fine. Sabato difficile per il leader della classifica Minì, che non riesce a raccogliere punti chiudendo in 14esima posizione.

L'appuntamento è per domani, alle ore 8:25, con la Feature Race di Budapest.

Marika Taroni