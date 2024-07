FIA F3 | Budapest, qualifiche: prima pole di Van Hoepen, 3° Fornaroli

Laurens Van Hoepen conquista la pole position nelle qualifiche della F3 a Budapest, in Ungheria. Il pilota olandese ha apposto il suo sigillo su una doppietta del team ART, precedendo il compagno di squadra bulgaro Nikola Tsolov e conquistando la sua prima partenza al palo nella categoria.

Terzo posto per Leonardo Fornaroli con Trident, primo dei piloti in lotta per il titolo: non bene gli altri, con Luke Browning settimo, ma nel muro nel finale di qualifica. L'inglese potrebbe inoltre subire la cancellazione del suo miglior tempo per via della regola introdotta quest'anno, con la bandiera rossa che ha impedito a diversi protagonisti di migliorarsi nel finale. Male invece i piloti Prema, con Dino Beganovic quattordicesimo, Gabriele Minì quindicesimo e Arvid Lindblad addirittura ventiduesimo.

Fornaroli in seconda fila, weekend in salita per Minì

Van Hoepen ha conquistato la pole con un tempo di 1:33.935, 233 millesimi meglio del compagno di team Tsolov. Seconda fila per Fornaroli, che precede Noel Leon con Van Amersfoort, mentre in terza fila partiranno domenica l'altro pilota di Trident Santiago Ramos e Joshua Dufek, primo di un team AIX molto in forma in Ungheria.

Luke Browning, settimo, è stato protagonista di un incidente contro le barriere nel finale, che ha portato all'interruzione della sessione. L'inglese non ha di che stare tranquillo, poiché da quest'anno il regolamento prevede che chi causa una bandiera rossa si vede privato del suo miglior tempo. Qualora non dovesse concretizzarsi una penalità ai suoi danni, il britannico di Hitech partirebbe davanti alla terza Trident di Sami Meguetounif, mentre a chiudere la top 10 Tim Tramnitz (MP Motorsport) e Christian Mansell (ART).

Undicesimo è Callum Voisin (Rodin), che domani partirà secondo per effetto dell'inversione di griglia al fianco di Tasanapol Inthraphuvasak, dodicesimo con AIX. Come detto, non beneficeranno dell'inversione della griglia i tre piloti di Prema, con Beganovic solo quattordicesimo (dietro anche a Nikita Bedrin), il leader del campionato Minì, quindicesimo, e Lindblad addirittura ventiduesimo.

Domani la Sprint Race scatterà alle ore 09.50, inaugurando l'attività della giornata in programma a Budapest.

La classifica delle qualifiche F3 a Budapest

Alfredo Cirelli