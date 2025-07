WorldSBK | Balaton Park: Sam Lowes si prende il venerdì

Il weekend che vedrà disputarsi la gara 1000 del WorldSBK comincia sotto il segno di Toprak Razgatlioğlu e di Sam Lowes: i due piloti di BMW e di Marc VDS si prendono la scena nelle due sessioni del venerdì a Balaton Park, con quest’ultimo che sorprende il leader di classifica e chiude al comando.

Razgatlioğlu svetta nella mattina su Lowes e Iannone

Toprak Razgatlioğlu è partito forte già dalle FP1, mostrando la sua velocità fin da subito in una sessione mattutina che lo ha visto spesso migliorarsi al top con la sua BMW fino a firmare il giro più veloce della sessione in 1:39.743. Dietro a Toprak abbiamo le due Ducati clienti di Sam Lowes e Andrea Iannone, con i due piloti di Marc VDS e del team Go Eleven staccati rispettivamente di 404 e 776 millesimi di secondo. A seguire le due Panigale ufficiali del team Aruba.it Racing con Alvaro Bautista davanti a Nicolò Bulega di 17 millesimi, poi troviamo Danilo Petrucci in sesta posizione con la Ducati del team Barni.

Settimo posto per la Bimota con un Alex Lowes ritornato in pista dopo l’infortunio al ginocchio causato dalla caduta in gara 1 a Donington. Subito dietro abbiamo Iker Lecuona con la Honda in ottava posizione, poi Garrett Gerloff in nona posizione con la Kawasaki gestita da Puccetti, mentre il debuttante Ryan Vickers va a completare la top 10 con la Ducati di Motocorsa Racing. Sessione in ombra per le Yamaha, con Remy Gardner (fresco di rinnovo con il team GRT, ndr) in 11a posizione davanti al pilota factory Andrea Locatelli che ha preceduto i connazionali Yari Montella e Axel Bassani, mentre Jonathan Rea non va oltre il 17° tempo, finendo dietro anche alla Honda di Xavi Vierge. A far ancora più fatica in questo turno invece è stato Michael van der Mark, solamente 18° con la seconda BMW e ad oltre 2 secondi dal miglior tempo firmato dal suo compagno di squadra.

Credits: WorldSBK

Sam vola nel pomeriggio, quanta fatica per Bulega

Nel pomeriggio invece è spuntato in vetta la sorpresa Sam Lowes, con il britannico che non solo si è confermato competitivo sulla Ducati del team Marc VDS, ma è anche riuscito a stampare il tempo più veloce di giornata al Balton Park in 1:39.528. Egli è riuscito a precedere anche nella classifica combinata un Toprak Razgatlioğlu che, nonostante un passo e una costanza molto competitivi, si è fatto cancellare l’ultimo tentativo di time attack a causa di un track limits nel secondo settore mentre puntava a scendere sotto i parziali di Lowes. L’asso turco di BMW chiude dunque secondo a 446 millesimi da Lowes e davanti ad Andrea Iannone, di nuovo terzo con la Panigale del team Go Eleven, seguono nella top 5 Iker Lecuona con la Honda (nonostante la caduta in curva 9) e Remy Gardner con la Yamaha del team GRT.

Sesta posizione per Alvaro Bautista in una giornata che si può dire difficile per le Ducati del team Aruba.it, specialmente per un Nicolò Bulega che non è andato oltre il nono tempo a più di un secondo e uno di distacco dal rivale Toprak e con delle cose da sistemare nel setup, soprattutto in fase di frenata e inserimento nelle chicane. Il pilota italiano chiude dietro anche ad Alex Lowes e al compagno di marca Ryan Vickers, mentre il suo connazionale Andrea Locatelli sulla sua Yamaha ufficiale completa la top 10 davanti alle Ducati del team Barni di Yari Montella e Danilo Petrucci. Solo 16° Jonathan Rea mentre c’è da segnalare per questa FP2 una bandiera rossa durata un paio di minuti, probabilmente a causa della ghiaia portata in pista nella curva 9 dopo la caduta di Tito Rabat (MIE Honda) in quel punto e i numerosi tagli effettuati di piloti.

Credits: WorldSBK

Andrea Mattavelli