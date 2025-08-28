ELMS | Calendario 2026: Imola resta a luglio

Anche nel 2026 saranno sei le tappe che comporranno la stagione dell'European Le Mans Series. Imola mantiene il proprio posto nei piani della serie ACO, la corsa da 4 ore sulle rive del Santerno si terrà nel weekend del 5 luglio.

Imola a luglio dopo Le Mans

ACO ha presentato i piani dell'ELMS per il 2026 e come da copione non ci sono particolari sorprese. L'unico cambio è infatti dato dalla data del round di Portimao (Portogallo), evento anticipato di qualche settimana per permettere alle squadre di preparare al meglio l'eventuale impegno in Asian Le Mans Series.

Confermati tutti i tracciati: oltre a Imola e Portimao la serie riservata alle GT ed ai prototipi gareggerà nuovamente anche a Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Castellet e Barcellona (opening round).

Resta a luglio la tappa tricolore della serie dopo la pausa della 24h Le Mans e prima del periodo estivo. Il tracciato italiano sarà quindi nuovamente sede del terzo round prima dello stop estivo.

Novità per la Road to Le Mans

ACO ha rivelato quest'oggi anche il programma della Michelin Le Mans Cup, la serie riservata a LMP3 e GT3 che segue fedelmente ogni appuntamento dell'ELMS.

Anche per il 2026 non ci sarà purtroppo nessuna competizione in Italia, i protagonisti della serie si fermeranno per un breve periodo dopo la disputa del tradizionale round a Le Mans in concomitanza con la leggendaria 24h del FIA World Endurance Championship.

La Road to Le Mans sarà disputata il giorno precedente alla classica francese sulla distanza delle tre ore. Non vi saranno quindi due corse da sessanta minuti, indette nel 2025 al giovedì ed al sabato mattina.

ACO ha completato tutti i piani per il 2026. Il prossimo evento in programma per il 2025 è invece la Lone Star Le Mans, nuovo appuntamento del FIA WEC che commenteremo domenica 7 settembre.

ELMS CALENDARIO 2026

4h Barcellona – 12 aprile (Le Mans Cup) 4h Le Castellet – 3 maggio (Le Mans Cup) 4h Imola – 5 luglio 4h Spa – 23 agosto (Le Mans Cup) 4h Silverstone – 13 settembre (Le Mans Cup) 4h Portimao – 10 ottobre (Le Mans Cup)

*extra per la Michelin Le Mans Cup la Road To Le Mans di venerdì 12 giugno

Luca Pellegrini

