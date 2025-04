FIA WEC | 6h Imola: Giovinazzi non sbaglia, Ferrari #51 di nuovo in pole

Ferrari ed AF Corse non deludono le attese e conquistano la pole position della 6 ore di Imola del FIA WEC 2025 con la 499P #51 di Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese, alla sua seconda pole consecutiva, ha preceduto Kubica sulla hypercar privata #83 per una prima fila tutta Ferrari, ma la parata del Cavallino Rampante è stata rovinata dai track limits che costringeranno Fuoco e l’equipaggio #50 alla rimonta dal fondo della griglia.

Giovinazzi ingiocabile sulla #51, BMW davanti a Toyota

Dopo aver dominato le prove libere, il Cavallino Rampante ha dimostrato la sua forza anche nelle qualifiche mettendo due 499P davanti a tutti. A spuntarla nel duello in famiglia AF Corse è stato nuovamente Antonio Giovinazzi che, con la vettura ufficiale #51 è stato sempre il più veloce sul giro secco tra i piloti Ferrari, segnando alla fine il giro record della categoria in 1:28.920 e ripetendo il risultato fatto nelle qualifiche del Qatar.

Ad oltre 7 decimi e mezzo troviamo Robert Kubica con la gialla #83: il polacco non ha potuto lottare nel finale per via dei track limits, ma è riuscito comunque ad assicurarsi una prima fila tutta Ferrari. Subito dietro c’è un buon Dries Vanthoor che riesce a mettere la BMW #15 in terza posizione davanti alle due Toyota #8 (Hirakawa) e #7 (De Vries), dando così continuità alle ottime sensazioni della vigilia per la casa bavarese e per WRT.

Fuoco beffato dai track limits, delusione Porsche Penske

Sesta posizione per Mick Schumacher sulla Alpine #36 ad aprire un trio di hypercar francesi: dopo di lui troviamo Jean-Eric Vergne sulla Peugeot #7 e Charles Milesi sulla Alpine #35 per la quarta fila. Infine, in quinta fila avremo Cadillac JOTA #12 (Lynn) davanti a Porsche Penske #6 (Estre): un buon risultato per il marchio GM, specialmente considerato l’incidente avuto da Alex in avvio delle FP3, mentre per la casa di Stoccarda continua il periodo difficile.

Tra i protagonisti della citata Hyperpole è mancato clamorosamente un Antonio Fuoco che, sulla Ferrari 499P #50, ha litigato per tutta la sessione di qualifiche con i track limits: per lui ben due giri cancellati, di cui l'ultimo che era a livello di Giovinazzi. Questo costringerà il suo equipaggio a partire dalla 18a e ultima posizione di classe, dietro anche alle due Aston Martin Valkyrie #007 e #009. Fuori dalla Hyperpole anche Porsche Penske #5 in 12a, BMW #20 in 13a e Cadillac JOTA #38 in 15a posizione.

LMGT3: Rossi c’è sulla BMW, Ferrari in seconda fila

Credits: BMW M Motorsport / X.com

In classe LMGT3 invece c’è da segnalare la prima pole position su 4 ruote per Valentino Rossi: il pilota pesarese del Team WRT BMW #46 è stato di un altro livello con la M4 GT3 sul circuito emiliano, registrando un 1:42.355 per prevalere sulla favorita Lexus. Dietro di oltre 3 decimi troviamo la prima RC F GT3 con Clemens Schmid e Akkodis ASP #87 per chiudere la prima fila, mentre Zacharie Robichon aprirà la seconda con Heart Of Racing Aston Martin #27.

Simon Mann firma un buon quarto tempo sulla Ferrari di Vista AF Corse #21 precedendo Akkodis ASP Lexus #78. A chiudere la terza fila troviamo la prima Ford con Proton Competition #88, poi la Porsche di Manthey 1st Phorm #92 con Riccardo Pera in settima posizione. Seguono le due McLaren #95 e #59 di United Autosports mentre TF Sport Corvette #81 completa la top 10 beffando Vista AF Corse Ferrari #54, 11a con Thomas Flohr dopo il turno di qualifiche.

Questo dunque lo schieramento per la seconda gara valevole per il FIA WEC 2025. La 6h Imola scatterà domani alle ore 13 e sarà trasmessa live in TV su Sky Sport Arena e su Eurosport 2 (ad intervalli alterni), oppure su Discovery + o sul sito ufficiale fiawec.tv (servizi a pagamento).

Andrea Mattavelli