TCR | Calendario 2026: Italia assente dal World Tour

La FIA, in occasione del Consiglio Mondiale, ha confermato il calendario 2026 del Kumho FIA TCR World Tour, serie che non tornerà in Italia dopo gli eventi di Monza e di Vallelunga. Otto in totale le prove in programma da Città del Messico a Macao.

Credits: TCR World Tour

Dal Messico a Macao, raddoppia la Cina

Come nel 2025, la stagione prenderà il via all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Seguirà la parentesi in Europa con Valencia (Spagna), Le Castellet (Francia) e Vila Real (Portogallo).

Le auto saranno poi spedite in Estremo Oriente per una serie di quattro gare tra ottobre e novembre. La Corea del Sud sarà ancora protagonista con Inje, mentre saranno due le competizioni in CIna tra l'inedito Chengdu Tianfu International Circuit e Hunan International Circuit di Zhuzhou.

Gran finale a Macau in occasione del tradizionale GP riservato alle monoposto e le GT (FIA GT World Cup). La rassegna tra i muretti del Guia Circuit è prevista nel fine settimana del 22 novembre.

Quattro eventi manterranno il tradizionale formato a due gare. Gli altri (Messico, Spagna, Corea e Chengdu) presenteranno tre competizioni, in totale verranno disputate quindi venti prove da aprile a novembre.

Niente Australia, assente l'Italia…

Esce di scena l'Australia, mentre è da segnalare la scomoda concomitanza tra la sfida di Valencia e la 24h Le Mans che come da tradizione si svolgerà a metà giugno.

Le Castellet rimpiazza invece l'Italia che negli ultimi anni è stata protagonista con Vallelunga o Monza. La mancanza del nostro territorio è più che mai significativa, soprattutto se consideriamo il grande interesse riscosso dal ‘TCR Italy’. La serie nostrana resta ad oggi il campionato turismo, con delle vetture TCR presenti, con più partecipanti a livello globale.

Chiaramente è importante correre in Asia tra Cina e Corea per rispettare le esigenze dei due costruttori coinvolti: Geely e Hyundai. Peccato però non avere una sfida all'interno dei nostri confini nazionali come accaduto nelle ultime stagioni.

Foto. TCR Italy

Calendario TCR World Tour 2026

Autódromo Hermanos Rodríguez - 23/25 aprile (tre gare) Circuit Ricardo Tormo Valencia - 12/14 giugno (tre gare) Circuit Paul Ricard - 04/05 luglio Circuito Internacional de Vila Real - 11812 luglio Inje Speedium - 02/04 ottobre (tre gare) Chengdu Tianfu International Circuit - 16/18 ottobre (tre gare) Hunan International Circuit Zhuzhou - 23/25 ottobre Macau GP 19/22 novembre

Luca Pellegrini