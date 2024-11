F1 Academy | Svelato il calendario 2025: sette round, chiusura a Las Vegas

La F1 Academy ha ufficializzato il calendario per la stagione 2025, caratterizzato da sette round a supporto del campionato di F1, continuando così la partnership con la categoria regina del motorsport. Diverse novità rispetto alla stagione in corso, tra cui tre nuove location.

F1 Academy 2025: calendario con delle novità

Il calendario 2025 di F1 Academy prevede 7 round e 14 gare complessive, ancora una volta distribuite su tre continenti: Asia, Europa e Nord America. Il debutto stagionale avverrà a Shanghai il 21 marzo, segnando la prima visita della serie in Cina. Seguiranno Jeddah e Miami, già presenti quest'anno, e il Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal, altra grande novità per il quarto round. Dopo la pausa estiva, le gare proseguiranno a Zandvoort e Singapore, concludendosi in grande stile sul circuito cittadino di Las Vegas.

Diminuiscono quindi le tappe in Medio Oriente - niente Qatar e Abu Dhabi, le due tappe conclusive di questa stagione - per dar spazio all'America e all'Asia. Significativi sono infatti gli esordi di Cina e Las Vegas. L’evento conclusivo nella capitale del Nevada vedrà la F1 Academy diventare la prima serie di supporto con monoposto a gareggiare sul famoso Strip Circuit.

Continua così la partnership con la F1, massimizzando visibilità e copertura mediatica grazie alla trasmissione in 160 territori e rafforzando il legame grazie al supporto di tutti i team. Il prossimo anno, inoltre, saranno previste 15 giornate totali dedicate alla preparazione delle partecipanti.

Dal lancio nel 2022, la F1 Academy ha visto una crescita esponenziale, grazie a un crescente interesse globale e a progetti ambiziosi come la docuserie in arrivo su Netflix nel 2025. Questa terza stagione rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della serie come trampolino di lancio per le donne nel motorsport, dopo l'accordo stretto con Rodin Motorsport che già dal 2025 offrirà un posto completamente finanziato nella GB3 alla campionessa di quest'anno.

Dichiarazioni

Susie Wolff, amministratrice delegata di F1 ACADEMY, ha affermato:

"Sono orgogliosa di annunciare il nostro calendario F1 ACADEMY 2025, che dimostra il nostro impegno continuo nel portare la serie a nuovi livelli, espandere la nostra portata globale e portare la nostra missione a un pubblico globale sempre più diversificato e coinvolto. Terminare la nostra stagione a Las Vegas sarà un momento iconico e la sua aggiunta al calendario è la testimonianza del grande supporto che riceviamo da Formula 1 e Liberty Media".

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha evidenziato l'interesse sempre maggiore per la F1 Academy:

"F1 ACADEMY continua ad andare di bene in meglio, offrendo un'azione in pista brillante per i nostri fan e ispirando giovani ragazze e donne in tutto il mondo. Stiamo riscontrando un enorme interesse per la serie ed è fantastico che il calendario presenti nuove sedi e che ancora una volta si estenda su tre continenti, il che significa che possiamo continuare a costruire il nostro pubblico e a entrare in contatto con i fan in tutto il mondo. Ciò che è stato realizzato in soli due anni dal lancio della serie è stato incredibile e non vedo l'ora di vedere le auto tornare in pista l'anno prossimo".

Calendario

Ecco il calendario 2025 di F1 Academy, sempre serie di supporto della F1:

Crediti foto: f1academy.com

La stagione 2024 di F1 Academy deve ancora terminare. Appuntamento con il penultimo round in Qatar il 29 Novembre, con Abbi Pulling sempre più vicina al titolo dopo il round a Singapore.

Anna Botton