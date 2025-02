CISP | Al via la Wolf Academy: dove il talento diventa professione

Un nuovo progetto nato con l'obiettivo di formare giovani piloti attraverso un programma altamente strutturato che alterna sessioni teoriche a test in pista: il tutto con l'obiettivo di poterli preparare al meglio verso il debutto nel Campionato Italiano Sport Prototipi, che prenderà il via nel weekend del 2-4 Maggio sul circuito di Misano. Wolf Racing Cars lancia ufficialmente la propria Academy, nell'intento di perfezionare il talento dei giovani kartisti e di costruire dei futuri piloti professionisti.

Dalla tecnica alla comunicazione

Un percorso di formazione tecnica e mentale, accompagnato dalle nozioni utili per curare la propria immagine anche nella gestione dei rapporti con i media e sui social. Sette giovanissimi piloti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno iniziato la propria esperienza nella nuovissima Wolf Academy, la quale ha preso ufficialmente il via nelle scorse ore presso la moderna sede del costruttore bresciano recentemente inaugurata a Sarezzo (BS).

I prescelti avranno l'opportunità di essere seguiti da uno staff di esperti del settore che li guiderà a scoprire e comprendere al meglio gli svariati aspetti che compongono l'attività di un pilota: dalla lettura del comportamento del veicolo in pista sino all'interazione con gli ingegneri, passando ovviamente da un programma di test su differenti circuiti in cui verranno simulate situazioni reali di gara, imparando a comprendere i cambi di bilanciamento della vettura ed a trovare insieme ai tecnici le soluzioni migliori. Oltre alla tecnica, i giovani piloti saranno seguiti da un mental coach specializzato nel motorsport che li aiuterà a sviluppare un adeguato mindset, così come da professionisti esperti nella comunicazione grazie alla quale potranno conoscere come gestire al meglio le interviste e le tecniche di public speaking, così come a sviluppare un proprio storytelling personale ed a valorizzare al meglio il proprio personal branding anche sui canali social.

I giovani piloti seguiti dallo staff di Wolf Racing Cars in pista

I nomi degli otto giovani talenti della Wolf Academy

Simone Bianco (vincitore del contest Steering Wheel Award), Christian Canonica, Luca Esposito, Alberto jr. Fulgori, Celian Galassin, Victor ionescu, Giacomo Maman e Federico Sbardellati: sono questi i nomi dei giovani talenti selezionati, i quali avranno l'opportunità di cimentarsi a bordo delle performanti Wolf GB08 Raiden spinte dal propulsore Aprilia 1.1 nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Il calendario anche quest'anno si articolerà su sei appuntamenti, con partenza da Misano il 2-4 Maggio e chiusura sempre sul tracciato romagnolo nel weekend del 10-12 Ottobre. Nel mezzo, le tappe di Vallelunga, Monza, Mugello e Imola, tutte in programma nell'ambito degli ACI Racing Weekend.

Bellarosa: “Vogliamo preparare i giovani ad una carriera professionale”

A svolgere il ruolo di docenti della Wolf Academy vi è la presenza di Riccardo Romanelli (Design Engineer) e Angelo Sala (Race Engineer) per la parte di tecnica e aerodinamica, così come di Marco Privitera (direttore di LiveGP.it) nell'aspetto legato alla Comunicazione, di Omar Baldussi per il Social Media Management e di Marco Carlo Maestri come Mental Coach. A completare la squadra di mentori anche Elena Bertani (Analisi Dati), Antonello Raineri (Osservatore) e Ezio Cosmai (Talent Scouting). Il tutto sotto l'attento sguardo di Ivan Bellarosa, ideatore dell'Academy e CEO di Wolf Racing Cars: “Con Wolf Academy non ci limitiamo a formare i piloti - sottolinea Bellarosa - ma la nostra ambizione è costruire professionisti completi, pronti ad affrontare ogni sfida del motorsport. Un pilota di successo deve eccellere in pista, ma anche sapersi relazionare con ingegneri, team e media: la nostra Academy è nata per guidare i giovani piloti in questo percorso, affinando la loro tecnica e preparandoli ad una carriera professionale”