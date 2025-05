F1 | GP Emilia Romagna, FP3: Norris torna davanti a Oscar e Max

Ultima sessione di prove libere F1 a Imola che ha visto Lando Norris mettere per la prima volta nel weekend la propria McLaren davanti a tutti. L’inglese è stato l’unico a migliorare sensibilmente i propri passaggi una volta montata la gomma rossa, e si è messo davanti a Oscar Piastri e Max Verstappen. Ferrari ancora in difficoltà, con Leclerc quinto e Hamilton solo decimo.

Gomme rosse da interpretare per tutti

Sul tracciato del Santerno Pirelli ha deciso di portare i tre set di mescole più morbide, e questo potrebbe un fattore da non sottovalutare. Le C6, infatti, le gomme rosse che dovrebbero garantire una prestazione importante nel giro secco, si sono rivelate complicate nella gestione del giro completo su una pista impegnativa che oggi ha registrato temperature molto alte. Tutti i team hanno visto una grande difficoltà nel portarla nella finestra ideale e poi mantenerla fino alla fine del giro.

Il migliore nell’interpretazione delle gomme al primo colpo è stato Lando Norris, che ha ottenuto la migliore prestazione della sessione in 1:14.897. L’inglese è stato l’unico dei top a portare subito la vettura con gomme rosse a migliorarsi rispetto ai crono precedenti. Alle sue spalle si è piazzato il team mate che aveva dominato le prime due sessioni di ieri, Oscar Piastri, fermatosi a un decimo di distanza, ma con più giri necessari per trovare la prestazione.

Terza posizione “singolare” per Max Verstappen. L’olandese ha fatto registrare un tempo di 1:15.078 con gomma gialla, senza riuscire a migliorare con le soft. Una difficoltà enorme per lui e la Red Bull, come sottolineato più volte anche da Tsunoda via radio, a trovare il grip nel corso del giro con le rosse. Urge trovare una soluzione in vista della qualifica, che a Imola sarà fondamentale come sempre.

Antonelli ottimo quarto davanti a Leclerc

Se ieri era stata una giornata interlocutoria per Antonelli, al primo GP di casa in F1, oggi è iniziata certamente con un altro passo. Il bolognese si è infatti piazzato alle spalle dei migliori con un quarto tempo che può fare da preludio ad una qualifica importante. Ottavo Russell, più in difficoltà dell’italiano nella ricerca del limite.

La prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc, ha artigliato nel finale il quinto tempo in 1:15.451, con soli sei millesimi di vantaggio sulla Williams di Carlos Sainz. Hamilton, invece, ha chiuso la top ten, a più di tre decimi dal team mate. Le due Rosse sono parse ancora una volta in difficoltà con la gestione delle gomme, ma anche con i nuovi impianti frenanti che sembrano faticare ad adattarsi allo stile di guida di Leclerc, ma soprattutto di un Lewis che ancora una volta è parso molto nervoso nel corso della sessione.

Da sottolineare il settimo tempo di Hadjar, che potrebbe essere uno dei papabili per un buon risultato in Q3 con l’altro team di casa, Racing Bulls. Insieme a lui, attenzione alle Williams, che stanno confermando quanto di buono visto a Miami un paio di settimane fa.

Ora le prove libere sono finite, dalla prossima sessione si inizierà a fare sul serio con le qualifiche, da seguire in diretta con Livegp.it.

Nicola Saglia