MotoGP | Test Sepang, Day 1: Marc Márquez in testa, infortunio per Quartararo

La stagione 2026 della MotoGP ha preso ufficialmente il via con la prima giornata dei test invernali a Sepang. Dopo la sessione shakedown riservata ai collaudatori e ai debuttanti, ora anche i piloti titolari (assenti solo Fermin Aldeguer e Jorge Martin per infortunio) hanno fatto il loro debutto con le nuove moto, per continuare la loro preparazione verso l’inizio del Motomondiale.

Marc precede Diggia nell’1-2 Ducati, Marini sfiora la top 5

In cima alla classifica dei test MotoGP a Sepang ritroviamo un Marc Márquez che, al rientro dal suo infortunio alla clavicola, ha stampato un 1:57.018 nel time attack finale del pomeriggio. Una buonissima prima giornata per il pilota Ducati, che non ci ha messo molto per tornare al suo livello di prestazioni. Lo spagnolo ha potuto provare la nuova carena 2026 e lavorare sul setup della nuova Desmosedici, nonostante un problema tecnico alla sua moto nella sessione mattutina che però non lo ha tenuto fermo ai box a lungo. Fabio Di Giannantonio lo segue in seconda posizione con un 1:57.274 stampato sulla GP25 del team VR46, mentre al terzo posto troviamo Maverick Viñales a soli 21 millesimi di distanza con la KTM del team Tech3.

Credits: MotoGP

Quarto tempo complessivo per un Álex Márquez (il più veloce nella mattinata) che ha provato la carena 2026 sulla GP26 del team Gresini, mentre alle sue spalle troviamo un Marco Bezzecchi fresco di “matrimonio” con l’Aprilia in top 5. Subito dopo da segnalare la presenza di Luca Marini al sesto posto che, insieme a Joan Mir in settima posizione, testimonia la crescita del progetto Honda, con una RC213V che si è distinta soprattutto per le velocità di punta registrate alla fine del rettilineo principale. Ottav tempo per Pecco Bagnaia, anche lui alle prese con la nuova configurazione aerodinamica della sua GP26.

Frattura al dito per Quartararo, i suoi test di Sepang sono già finiti

Cattive notizie, invece, per Fabio Quartararo, protagonista di una brutta caduta in mattinata. Il francese, che secondo le ultime voci di mercato sarebbe prossimo a lasciare Yamaha per trasferirsi alla Honda (clicca QUI per scoprirne di più), è rimasto fuori per molto tempo dopo un violento highside in curva 5. Di seguito “El Diablo” ha provato a tornare in pista nell’ultima ora e mezza di giornata, ma in seguito al francese è stata diagnosticata una frattura al dito della mano destra e per questo dovrà saltare il resto dei test in Malesia.

Vanno a completare la top 10 di giornata Johann Zarco (LCR Honda) e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) davanti ad Enea Bastianini, 11° con la KTM del team Tech3. Non hanno cercato il tempo invece i piloti ufficiali del marchio austriaco, con Brad Binder in 13a e Pedro Acosta in 15a posizione complessiva, lontani dai migliori riferimenti di giornata. Tra i rookie, Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu hanno portato avanti il loro lavoro di ambientamento alla categoria e alle loro nuove moto, con il brasiliano di LCR Honda che è finito 18° davanti al turco del team Pramac Yamaha che occupa la 19a posizione.

MotoGP | Classifica Test Sepang Day 1 (combinata)

Pos. Pilota Team Tempo / Gap Giri 1 Marc Márquez Ducati Lenovo Team 1:57.018 53 2 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.256 51 3 Maverick Viñales KTM Tech3 +0.277 61 4 Álex Márquez Gresini Racing +0.469 49 5 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.506 56 6 Luca Marini Honda HRC +0.551 55 7 Joan Mir Honda HRC +0.675 52 8 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.702 65 9 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP Team +0.851 24 10 Franco Morbidelli VR46 Racing Team +1.050 45 11 Johann Zarco Honda LCR +1.122 54 12 Enea Bastianini KTM Tech3 +1.143 58 13 Brad Binder KTM Factory Racing +1.176 57 14 Jack Miller Pramac Yamaha +1.234 48 15 Pedro Acosta KTM Factory Racing +1.295 58 16 Álex Rins Yamaha MotoGP Team +1.302 41 17 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.595 70 18 Raúl Fernández Trackhouse MotoGP Team +1.641 61 19 Diogo Moreira LCR Team +1.664 35 20 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.869 48 21 Lorenzo Savadori Aprilia Racing +1.890 50 22 Andrea Dovizioso Yamaha Factory Racing +3.663 38 23 Augusto Fernández Yamaha Factory Racing +4.036 16

Andrea Mattavelli