MotoGP | Bezzecchi "sposa" Aprilia, arriva il rinnovo per altre due stagioni

Marco Bezzecchi e la RS-GP hanno detto sì. In un modo del tutto originale, Aprilia ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con il pilota italiano, allestendo una cerimonia nuziale nel paddock di Sepang alla vigilia dei test. Per il riminese e la sua moto, che egli stesso ha ribattezzato “Albarosa” all'inizio della sua avventura con la Casa di Noale, il matrimonio proseguirà almeno fino alla stagione 2028 della MotoGP.

Bezzecchi: “Felice del supporto ricevuto a Noale"

Un matrimonio che s'ha da fare, dunque, e che arriva dopo una prima stagione da grandi protagonisti: arrivato a Noale nel 2025 dopo la fine del rapporto con il team VR46, Bezzecchi ha già scritto la storia conquistando tre vittorie a Silverstone, Portimao e Valencia insieme ad altre tre Sprint a Misano, Mandalika e Valencia, diventando già così il pilota più vincente della storia dell'Aprilia in classe regina. Un cammino che lo ha visto finire per ben 15 volte sul podio e che lo ha premiato con il terzo posto finale in classifica piloti con 353 punti.

Credits: Aprilia Racing

Dunque, con l'arrivo dell'attesa firma e del “bacio nuziale” dopo la proposta di Valencia, Bezzecchi si è detto molto felice di continuare a correre con la Casa di Noale:

Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me.

Rivola: “Rinnovo di Marco una nostra priorità"

Grande soddisfazione e orgoglio anche per i vertici Aprilia, che con Bezzecchi continueranno ad avere un pilota italiano e di primo piano capace di lottare per le posizioni di vertice, come già fatto vedere l'anno scorso. Tale rinnovo assume ancora più importanza, leggendo anche le ultime voci del mercato piloti con un Jorge Martin che sarebbe pronto a fare le valigie e a trasferirsi in Yamaha, in un domino innescato da Quartararo (CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIU').

Credits: Aprilia Racing

L'unione tra Marco e la Aprilia è destinato dunque a durare, con un percorso che il CEO della Casa di Noale Massimo Rivola spera possa essere ancora più ricco di risultati e soddisfazioni per entrambe le parti nel reciproco inseguimento alla vetta del Motomondiale:

Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo “si sposi” alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra.

Andrea Mattavelli