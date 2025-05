F1 | GP Emilia Romagna, FP1: cinque piloti in un decimo a Imola, svetta Piastri

Inizia con il miglior tempo di Oscar Piastri nella prima sessione di prove libere il fine settimana del GP Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Sotto il sole di Imola, l'australiano si è issato in vetta con il crono di 1:16.545, con un margine di soli 32 millesimi nei confronti del compagno di squadra Lando Norris. Ma sono stati ben cinque i piloti ha chiudere le FP1 nello spazio di un decimo, con la Ferrari di Lewis Hamilton che ha chiuso la Top-5 alle spalle di Sainz e Russell.

Tante novità sulle vetture in pista

Un clima decisamente primaverile ha accolto il Mondiale di Formula 1 per la settima tappa stagionale a Imola, con temperatura nell'aria di 20° e quella sull'asfalto che ha sfiorato i 40°. Buona la presenza di pubblico sugli spalti, in attesa del pienone previsto per le giornate di domani e Domenica sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Tra gli spunti d'interesse, le svariate novità tecniche portate in pista in questo weekend da diversi team (su tutti Aston Martin, Red Bull e McLaren), così come l'utilizzo per la prima volta del compound C6, ovvero il più morbido tra quelli a disposizione della gamma Pirelli. E proprio sulla gomma Soft si è concentrato gran parte del lavoro in pista portato avanti da team e piloti, anche con l'obiettivo di preparare nel migliore dei modi una qualifica che su questa tipologia di tracciato potrebbe rivelarsi più che mai fondamentale.

Sainz dietro alle McLaren

La doppietta McLaren potrebbe essere considerata prevedibile, anche se i distacchi si sono rivelati estremamente contenuti nelle FP1: con ben cinque piloti in un decimo, la lotta per il vertice potrebbe essere più aperta rispetto a quanto visto nel weekend di Miami, dove il team di Woking aveva mostrato un potenziale inavvicinabile per la concorrenza. Alle spalle del duo formato da Piastri e Norris si è piazzato a sorpresa Carlos Sainz con la Williams, mentre in modo altrettanto positivo è iniziato il fine settimana di George Russell, quarto con la Mercedes. Anche Pierre Gasly si è inserito immediatamente alle spalle del quintetto di testa, piazzandosi a pochi millesimi da un Lewis Hamilton apparso maggiormente a proprio agio con la Ferrari Sf-75 rispetto ai recenti weekend. A completare la Top-10 anche un Max Verstappen apparso subito abbastanza nervoso a causa del traffico, che gli ha impedito di andare oltre la P7, mentre Albon ha preceduto il sorprendente duo Stake Sauber, con Bortoleto davanti a Hulkenberg.

Credits: Scuderia Ferrari HP

Bortoleto out, Leclerc non al meglio

Proprio il giovane brasiliano, quando mancavano pochi minuti alla bandiera a scacchi delle FP1, si è reso protagonista di un'uscita di pista alla Rivazza, in seguito alla quale ha danneggiato l'ala anteriore e costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa, sancendo di fatto la fine anticipata della sessione. I vari team in quel momento erano comunque già concentrati sulle prove legate alla performance in gara, con McLaren che aveva fatto registrare tempi decisamente più competitivi rispetto alla concorrenza, presumibilmente con un carico di benzina limitato a bordo. Chi sembra aver fatto un piccolo passo avanti rispetto alle precedenti uscite è stata l'Aston Martin, che a Imola si presenta con una vettura decisamente rivista rispetto al passato, con Stroll che ha chiuso a ridosso dei primi dieci e con Alonso in P14. Tra di loro si sono piazzati Charles Leclerc, apparso non ancora al top della forma dopo la febbre di ieri, e l'attesissimo Kimi Antonelli: il ferrarista, da un lato, si è lamentato più volte via radio finendo anche per “pizzicare” la ghiaia in uscita dalla Variante Alta, mentre il rookie bolognese ha iniziato in maniera decisamente prudente il proprio weekend sulla pista di casa. Da segnalare anche il ritorno in pista di Franco Colapinto, da questa gara a bordo dell'Alpine al posto di Doohan, che ha chiuso le FP1 in 17esima posizione davanti a Bearman, Hadjar e Ocon.

L'appuntamento è ora per le 17, quando scatteranno le FP2 di Imola: una sessione importante per avvicinarsi progressivamente alla fase più calda e attesa del weekend tutto tricolore.

Marco Privitera