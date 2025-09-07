WorldSBK | Magny-Cours, Gara 2: Razgatlıoğlu fa il tris, Bulega 2°

A Magny-Cours, Toprak Razgatlıoğlu trionfa in Gara 2 di WorldSBK, davanti a Nicolò Bulega e ad Alex Lowes. Jonathan Rea ritrova fiducia e chiude in sesta posizione.

Toprak Razgatlıoğlu non si ferma

Toprak Razgatlıoğlu trionfa anche in Gara 2 e fa tripletta a Magny-Cours. Il pilota turco è scattato davanti a tutti e ha da subito imposto il suo ritmo, lasciando poche speranze ai suoi avversari. Colleziona invece un altro secondo posto Nicolò Bulega, che si deve arrendere alla superiorità del pilota turco. La corsa per il titolo inizia a complicarsi per il pilota Ducati, che si trova ora a 39 punti da Razgatlıoğlu. Terzo posto per Alex Lowes, che si è dimostrato competitivo sul circuito francese e ha portato a casa il terzo podio del weekend. Quarta posizione per Alvaro Bautista, che nella seconda metà di gara ha provato a riaccendere la lotta per il podio, ma il tempo perso nella battaglia per il quarto posto non gli ha permesso di avvicinarsi ad Alex Lowes.

Jonathan Rea ritrova fiducia

Quinta posizione per Michael Van Der Mark. Buona prima metà di gara per Jonathan Rea, che è riuscito a rimanere in lotta per il podio. Il britannico ha chiuso poi in sesta posizione, davanti a Xavi Vierge e a Danilo Petrucci. Nono Andrea Locatelli, seguito da Dominique Aegerter che ha conquistato l'ultimo posto disponibile nella Top 10. Undicesimo Garrett Gerloff, davanti ad Axel Bassani e a Remy Gardner. Costretto al ritiro Sam Lowes a causa di un problema tecnico.

WorldSBK | Magny-Cours: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Giulia Pea