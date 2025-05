WorldSBK | Cremona, Superpole: Bulega fa ancora la differenza, terzo Razgatlıoğlu

Nella mattinata di Cremona è Nicolò Bulega il più veloce della Superpole di WorldSBK, posizione che gli consente di partire dalla prima posizione in Gara 1 nel pomeriggio. Dietro di lui si piazzano Sam Lowes al secondo posto e Toprak Razgatlıoğlu al terzo, a chiusura della prima fila dello schieramento.

Pole Position per Nicolò Bulega, Razgatlıoğlu in prima fila

Sull'asfalto del circuito di Cremona a conquistare la pole position nel corso del turno di Superpole è Nicolò Bulega, che grazie al suo miglior tempo sul giro di 1.27.866 si assicura la partenza dal palo in previsione di Gara 1. Prestazione notevole da parte del pilota italiano, che è riuscito ad estrarre il potenziale dalla sua moto indipendentemente dalle condizioni della pista, che sono drasticamente diverse rispetto al venerdì: sul tracciato lombardo infatti, sebbene ci sia il sole, le temperature del sabato mattina sono decisamente più clementi rispetto a quelle della prima giornata, con circa 35°C gradi sull'asfalto e 24°C dell'aria. Alle spalle del portabandiera Ducati Aruba.it si piazza invece Sam Lowes, che in sella alla sua Ducati è riuscito a concludere il suo miglior giro in 1:28.081 e si appresta quindi a partire dalla seconda posizione. Subito dietro di lui scatterà poi Toprak Razgatlıoğlu, che chiude la prima fila e si piazza al terzo posto, forte di un miglior crono della sessione di 1:28.159, che gli consente di lasciarsi dietro di sè Alvaro Bautista, che invece apre la seconda fila dello schieramento con la sua quarta posizione.

Quinto allo scadere del tempo è invece un ottimo Xavi Vierge: il pilota spagnolo ha infatti fatto siglare il suo miglior tempo in 1:28.495 e si prepara a partire davanti a Andrea Iannone e Remy Gardner, che sono rispettivamente in sesta e settima posizione e che completano quindi la seconda fila della griglia di partenza. Scatterà alle loro spalle invece Andrea Locatelli, che al termine della sessione di Superpole è riuscito a raggiungere l'ottava posizione, completando il suo giro migliore con un tempo di 1:28.560, che gli consente di rientrare all'interno della Top 10.

Lecuona e Van der Mark nei primi 10, fatica per Petrucci

Tra gli ultimi piloti che sono riusciti a rientrare all'interno dei primi dieci dello schieramento c'è Iker Lecuona, che si piazza in nona posizione grazie ad un tempo di 1:28.564. Dietro di lui invece Michael van der Mark, che partirà dalla decima posizione a causa di un crono di 1:28.585 e cercherà di recuperare terreno rispetto al gruppo di testa. Appena dietro l'olandese si posiziona invece Scott Redding, che porta a casa l'undicesima posizione e un tempo di 1:28.644, scattando davanti a Axel Bassani, che è invece in dodicesima piazza al termine del turno di qualifica.

Sessione più complicata invece per Danilo Petrucci, che chiude con una tredicesima posizione la mattina di Cremona e dovrà anche lui recuperare posizioni nel corso della prima gara del weekend. Dietro di lui scattano poi dalla quattordicesima e dalla quindicesima piazzola Dominque Aegerter e Yari Montella, che durante il turno non sono riusciti a girare più veloce di 1.28.836 e 1:28.941 e che si tengono alle spalle Alex Lowes e Jonathan Rea, sedicesimo e diciassettesimo allo scadere del tempo. Chiudono lo schieramento di partenza di Gara 1 Garlett Gerloff, diciottesimo, seguito da Bahattin Sofuoglu e Ryan Vickers - 19esimo e 20esimo -, mentre in coda ci sono al 21esimo posto Tito Rabat e al 22esimo Tarran Mackenzie, seguiti da Gabriele Ruiu e Zaqhwan Zaidi.

WorldSBK | Cremona: i risultati della Superpole

Credits: WorldSBK

Da Cremona - Valentina Bossi

