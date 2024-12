ELMS | 44 vetture per il campionato 2025

Saranno ben 44 le auto che parteciperanno alla stagione 2025 dell'European Le Mans Series. La serie continentale più importante per quanto riguarda le GT ed i prototipi toccherà nuovamente anche il nostro territorio con la confermata 4h Imola.

LMP2, 14 LMP2 e 7 LMP2 PRO AM

AO by TF, team campione nel 2024, non sarà della partita in LMP2, ma solamente in LMP2 PRO Am con PJ Hyett. Il numero uno del team americano che gareggia regolarmente anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship si prepara per sfidare l'Oreca 07 Gibson #83 AF Corse campione 2024 con François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera.

Il tridente tornerà in azione insieme a Algarve Pro Racing ed United Autosports, team che hanno già confermato Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn Algarve Pro Racing #20 e Daniel Schneider/Marino Sato//Oliver Jarvis United Autosports #21.

Rodrigo Sales è atteso nuovamente con TDS Racing #29, mentre Anthony Wells/Fabio Scherer guideranno con Nielsen Racing #24. Menzione anche per Proton Competition #77 che come nel 2024 farà affidamento Giorgio Roda.

Tanta qualità in LMP2

In LMP2 il livello resta altissimo. DKR Engineering #3 (Laurents Horr) resta della partita insieme ad Iron Lynx - Proton #9 con il vincitore della 4h Mugello Jonas Ried.

Conferma anche per Luca Ghiotto con Inter Europol Competition, il veneto guiderà con Pedro Perino/Jean-Baptiste Simmenauer. La compagine polacca avrà anche una seconda auto in cui sicuramente avremo il proprietario ex vincitore della 24h Le Mans Jakub Smiechowski ed il campione in carica in LMP2 nell'IMSA WTSC Tom Dillmann.

Vlad Lomko raggiunge Ryan Cullen con Vector Sport in una griglia di partenza che conferma Ben Hanley con United Autosports #22 e Charles Milesi con VDS Panis Racing.

Doppio impegno, invece, per IDEC Sport con Paul Lafargue #48 e l'ex vincitrice della W Series Jamie Chadwick. Nuova esperienza per la britannica che nel 2024 ha corso full-time in Indy NXT.

Cem Bolukbasi e l'ex campione della serie Ferdinand Habsburg sono i primi due nomi annunciati con Nielsen Racing #24, mentre Matthias Kaiser tornerà a bordo dell'Oreca #25 targata Algarve Pro Racing.

Cambia il nome COOL Racing che dal 2025 correrà con la denominazione CLX Motorsport. Oltre al promettente Manuel Espirito Santo #47 attenzione particolare anche alla #37 CLX Pure Rxcing con il neo-promosso Silver Driver Alex Malyhin. Il lituano, campione FIA World Endurance Championship 2024 ed Asian Le Mans Series 2023/24 in GT, si prepara per una nuova sfida full-time con i prototipi.

Ginetta approda in LMP3

La nuova Ginetta G61-LT-P325-Evo - Toyota si unisce alla griglia della classe LMP3 che in totale vedrà dieci auto. DKR Engineering porterà in azione il prototipo citato con Wyatt Brichacek.Oltre alle Ligier JS P325 - Toyota ci sarà anche una Duqueine D09 - Toyota, gestita da WTM Racing by Rinaldi con Torsten Kratz / Leo Weiss/Oscar Tunjo.

RLR MSport tornerà all'attacco in LMP3 dopo aver vinto il titolo 2024, Michael Jensen è il primo confermato con la compagine inglese. Jacek Zielonka/Daniel Nogales sono i nuovi nomi di Team Virage, mentre Eurointernational farà affidamento su una nuova line-up con Matthew Richard Bell/Ian Aguilera/Sebastian Gravlund.

Adrien Closmenil è atteso al debutto in LMP3 con CLX Motorsport #17 in un campionato che vedrà in azione anche Racing Spirit of Leman (Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert/Marius Fossard) ed Ultimate (Jean-Baptiste Lahaye) ed Inter Europol Competition (Timothy Creswick/Douwe Dedecker)

Menzioen finale per M Racing che debutta in ELMS a tempo pieno con l'ex campione del FIA WTCR Yaan Ehrlacher. Anche in questo caso, come del resto in gran parte dello schieramento, gli altri protagonisti verranno annunciati successivamente.

Corvette, Mercedes e McLaren presenti, niente McLaren

Prima volta in LMGT3 nell'European Le Mans Series 2025 per Corvette, Mercedes e McLaren. I tre costruttori sfideranno Aston Martin, Porsche e Ferrari, mentre come accadrà poi anche nel Mondiale Endurance non vi sarà Lamborghini che ha vinto il titolo 2024 con Iron Lynx.

La squadra tricolore si sposta con una Mercedes AMG GT3, attualmente affidata a Gustavo Menezes. McLaren, invece, ritrova United Autosports con l'esperto Marvin Kirchhofer, mentre è da confermare il team di TF Sport Corvette che per ora ha svelato solamente il Bronze Driver Hiroshi Koizumi.

Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni sono attesi ancora una volta con Proton Competition in un campionato che come Iron Dames vedrà Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy. Menzione speciale per la prima citata, neo-promossa come volto ufficiale del brand di Stoccarda.

Andrew Gilbert/Fran Rueda Mateos sono attesi con la seconda Ferrari 296 GT3 Kessel Racing, team che conferma anche una seconda auto con Takeshi Kimura/Daniel Serra/Ben Tuck.

Nuovo impegno per Spirit of Race Ferrari #55 con Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel, ritorno per GR Racing Ferrari #86 con il titolare Michael Wainwright. Erwan Bastard sarà al volante dell'Aston Martin #59 Racing Spirit of Leman insieme ai connazionali Clement Mateu ed a Valentin Hasse-Clot.

Menzione finale per AF Corse Ferrari #51 con Charles-Henri Samani e Richard Mille AF Corse #50. A bordo dell'ultima 296 GT3 citata segnaliamo il ritorno in Europa per Lilou Wadoux dopo un anno d'attività in Giappone nel Super GT, la francese guiderà con gli ex protagonisti della Michelin Le Mans Cup Custodio Toledo e Riccardo Agostini.

Ricordiamo che il campione LMP2, LMP2 PRO AM, LMP3 e GT oltre al secondo classificato in LMP2 riceveranno nuovamente un pass automatico per la 24h Le Mans dell'anno seguente (2026).

Luca Pellegrini