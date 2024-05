GTWC Europe | Charles Weerts: "Siamo tutti molto vicini, non ho mai girato di notte a Misano"

Uno dei protagonisti del week-end di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup è sicuramente Charles Weerts. Il belga torna in Romagna nuovamente con il Team WRT in compagnia del connazionale Dries Vanthoor, la coppia ha conquistato nel 2024 la race-1 in quel di Brands Hatch.

#32 ancora a segno?

Charles ha primeggiato a Misano per ben quattro volte nelle ultime sei apparizioni in Romagna, la coppia ha saputo imporsi anche nel 2020 e nel 2019. Il pluricampione della serie guarda con fiducia al round tricolore, la coppia di WRT #32 è provvisoriamente al secondo posto assoluto nella classifica generale della Sprint Cup alle spalle di Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).



A Misano abbiamo vinto tanto insieme a Dries Vanthoor, speriamo di festeggiare anche con BMW dopo aver trionfato con Audi. La sosta ai box non ci ha permesso di imporci nella race-1 del 2023, al contrario abbiamo primeggiato a Brands Hatch ad inizio mese con un pit stop più competitivo rispetto ad Emil Frey

Ad eccezione del ritiro del Paul Ricard, opening round del GTWC Europe, la stagione è iniziata più che mai bene per Weerts/Vanthoor, secondi assoluti nella Sprint Cup alla vigilia della prova romagnola.

La stagione è iniziata bene nello Sprint, meno nell'Endurance Cup. Una foratura al Paul Ricard ci ha tradito, mentre nel Regno Unito siamo stati bravi ad essere competitivi nonostante una compensazione delle prestazioni non perfetta. Purtroppo nella race-2 abbiamo faticato, la qualifica ha pregiudicato la gara. Senza neutralizzazioni è difficile passare a Brands Hatch, ma in ogni caso possiamo essere contenti per il secondo posto in campionato. Vedremo cosa accadrà questo week-end con tante auto competitive, siamo tutti molto vicini"

Il #32 di WRT ha continuato dicendo:

Non ho mai guidato di notte a Misano, sarà interessante da scoprire. Ho corso nel GT Italiano e nel GTWC Europe ed ho vinto in questa pista, ma dovrò scoprire come sarà in notturna. Guarderò qualche on-board del passato prima del fine settimana.

Verso un mese di giugno infuocato

Il mese di giugno sarà semplicemente infuocato per Charles Weerts che così come altri piloti dovrà affrontare due competizione da 24h in poche settimane (alcuni dovranno addirittura gareggiare anche la 24h Le Mans).

Dopo i test della 24h di Spa, prevista per fine del mese prossimo, Weerts si recherà al Nurburgring per il debutto nella sfida che per la prima volta varrà anche per l'Intercontinental GT Challenge. Charles ci ha parlato di questa nuova avventura che condividerà con Max Hesse e Dan Harper.

Dopo Spa ed i test per la 24h, sarò al Nurburgring per una nuova sfida. Ho corso nel NLS lo scorso anno ed ora ho disputato qualche test prima di una nuova gara del NLS. Sicuramente ho meno esperienza dei miei compagni di box, indubbiamente ci sono piloti che conoscono meglio l’evento. Questo è un fattore da valutare in una pista favolosa. Adoro gran parte del tracciato, la mia preferita è la sezione che inizia al ‘Karusel’ e termina alla ‘Stefan Bellof S’.

Da Misano - Luca Pellegrini