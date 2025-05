MotoGP | GP Francia: le parole dei piloti alla vigilia di Le Mans

Archiviata Jerez, la MotoGP prosegue con il suo tour europeo e sbarca a Le Mans, storica sede del GP di Francia, sesto appuntamento di questa stagione. Nella conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati il leader iridato Alex Marquez, il padrone di casa Fabio Quartararo e Maverick Viñales.

Alex Marquez, il leader che non ti aspetti

Si presenta carico Alex Marquez, pronto ad affrontare un nuovo weekend da leader del mondiale dopo il clamoroso scivolone del fratello Marc a Jerez. Una situazione forse inaspettata, ma che lo spagnolo non vuole vivere con troppa pressione: "Dobbiamo continuare a essere concentrati. Speriamo che Ducati possa vincere a Le Mans con un altro pilota, sarebbe il sesto diverso negli ultimi sei anni". Ma guai a sottovalutare gli altri, a partire proprio dai due colleghi presenti in conferenza stampa: "Quartararo e Maverick stanno facendo un gran lavoro e stanno facendo la differenza rispetto agli altri piloti delle loro case".

Tornando alla propria situazione, Alex ha speso parole al miele per la sua Ducati: "Questa moto è piacevole da guidare. Stiamo portando avanti la tendenza già vista nei test pre-campionato, vale a dire di continua crescita. Sono in gran fiducia". A seguire, non è mancato un commento sul Circuito Bugatti e sulle possibili condizioni della pista: "In generale, quest'anno preferisco l'asciutto, ma su questa pista sul bagnato di solito c'è un buon grip, non si soffre come in altri piste. Bisogna essere solo un po' più scorrevoli".

Quartararo a caccia di conferme… in casa

Chi è motivato al massimo a far bene a Le Mans è senza dubbio Fabio Quartararo, tornato finalmente a podio dopo un lungo digiuno: "A Jerez è stato un weekend molto positivo e ora dobbiamo continuare così. Il motore nuovo? Serve per avere maggiore potenza: è un passo piccolo, ma è comunque positivo e ci aiuterà, soprattutto in rettilineo".

E ora arriva il GP di casa, una gara dal sapore speciale che però non ha mai regalato grandi gioie al ‘Diablo’: "Le Mans è speciale, anche perché per noi [francesi] c'è solo un GP in casa, non come gli spagnoli che ne hanno 4… Questo comporta qualche pressione in più ma di solito cerco di godermela. I tifosi sono sempre pieni di energia, è fantastico".

Infine, non è mancato un commento sulle chance iridate di Alex Marquez: "Finora è stato il pilota più costante. Non voglio parlare di percentuali, ma di certo è tra i principali candidati al titolo".

Viñales , l'outsider (di lusso) di KTM

Chi finora ha positivamente sorpreso è anche Maverick Viñales, che arriva in Francia con tanta voglia di far bene, seppur ben consapevole dei propri punti di forza, ma anche di debolezza: "Siamo cresciuti tanto ma dobbiamo restare calmi. Siamo ancora in un processo di comprensione della moto e dei suoi limiti, ma ad ogni sessione mi sento sempre meglio sulla moto. Ho la sensazione che ogni giro mi sia d'aiuto e che io possa guidare senza pensare troppo. Tutto mi riesce più semplice fin dalle prime prove libere e questo ci aiuta nella preparazione del weekend".

Ora arriva Le Mans, circuito che potrebbe regalare sorprese a lui e alla Casa austriaca: "Non so se è una pista adatta alla KTM, ogni volta che arrivo in una nuova pista ci sono anche nuove sensazioni, dovrò cercare di adattarmi. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così".

Infine, sulle possibilità di titolo del connazionale Alex Marquez, Viñales è molto chiaro: "Dipenderà molto quanto crederà di potercela fare".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a tornare in pista in Europa per il sesto appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend a Le Mans. I motori si accenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 15:00). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00.

Venerdì 9 maggio

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

15:00 | MotoGP - Practice

Sabato 10 maggio

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP - SPRINT (13 giri)

Domenica 11 maggio

20:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Moto3 - GARA (20 giri)

12:15 | Moto2 - GARA (22 giri)

14:00 | MotoGP - GARA (27 giri)

Giorgia Guarnieri

