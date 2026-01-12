WorldSBK | Barni Spark Racing Team 2026: nuova coppia, nuova sfida

Il Barni Spark Racing Team ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione WorldSBK 2026, presentando nuova livrea e line-up dei piloti in una cornice d’eccezione come lo showroom di Ruote da Sogno. Un evento che ha unito presente e futuro, ma anche tanta storia, celebrando i 30 anni di attività sportiva del Team Principal Marco Barnabò.

Al centro della scena la Ducati Panigale V4 RS26, la nuova “bibraccio” di Borgo Panigale, vestita con una livrea completamente rinnovata firmata da Oscar Pozzini (Babol Communication). Una moto inedita, chiamata a rappresentare un ulteriore salto di qualità per una delle strutture private più solide e ambiziose del paddock Superbike.

Un binomio inedito: Álvaro Bautista e Yari Montella

La grande novità del 2026 è l’arrivo di Álvaro Bautista, due volte campione del mondo Superbike (2022 e 2023) e iridato 125cc nel 2006, alla sua prima stagione con il team di Calvenzano. Per lo spagnolo sarà l’ottavo anno nella categoria regina delle derivate di serie, con l’obiettivo dichiarato di restare stabilmente ai vertici nonostante le difficoltà di adattamento a una moto completamente nuova e il tema, sempre discusso, delle penalizzazioni regolamentari sul peso.

Sono molto emozionato per questa nuova sfida - ha dichiarato Bautista - ci saranno sicuramente tanti cambiamenti, un nuovo team e una nuova squadra di lavoro. Non sarà facile all'inizio, ma credo che con impegno e ambizione si possa ottenere tutto. Sono anche molto contento di entrare a far parte della famiglia Barni, perché dall'esterno si percepisce una squadra molto unita, in crescita costante e sempre più competitiva. Barni è una persona che vuole vincere ed è molto determinata, un grande stimolo per i piloti. Credo che insieme possiamo fare un ottimo lavoro. Mi sento molto carico, sia fisicamente che mentalmente e sono pronto a dare il 100%. Dobbiamo lavorare per trovare il giusto feeling e capire come gestire al meglio la nuova moto. È fondamentale anche il supporto ufficiale di Ducati, che rappresenta un grande valore aggiunto. Sono molto emozionato e spero che, insieme, potremo raggiungere ottimi risultati e posizioni, ma soprattutto divertirci facendo il nostro lavoro.

Alvaro Bautista e Yari Montella nuova line-up del Barni Spark Racing Team

Accanto a lui ci sarà Yari Montella, confermato per il secondo anno in Superbike e alla quarta stagione complessiva con il team. Il 2026 rappresenta un passaggio chiave per il pilota campano, chiamato a capitalizzare l’esperienza maturata nel 2025 e a compiere un deciso salto di qualità in termini di risultati e continuità.

Per la stagione 2026 ci stiamo preparando bene - ha sottolineato Montella - sono concentrato sul lavoro che dobbiamo fare e, grazie all'esperienza maturata nel 2025, stiamo lavorando per rafforzare i nostri punti deboli e farci trovare pronti. L'obiettivo è migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, anche perché il 2026 sarà importante per il mio percorso personale e professionale. Sono concentrato, ma tranquillo e con grande voglia di iniziare. Sarà inoltre molto stimolante condividere il box con un pilota come Álvaro; avrò sicuramente l'opportunità di apprendere e confrontarmi con metodi diversi. Cercherò di assorbire il più possibile."

La vista laterale della Ducati Panigale V4 RS26

I 30 anni di Barnabò: una storia di crescita continua

La serata è stata anche un momento simbolico per ripercorrere la storia di Marco Barnabò, iniziata nel 1996 con il Team Spring, proseguita nel 2009 con la nascita del Barni Racing Team e culminata nel 2021 con l’attuale denominazione Barni Spark Racing Team. Un percorso costruito passo dopo passo, fino a diventare un riferimento assoluto tra le squadre indipendenti del WorldSBK.

Portare due piloti Superbike e una moto completamente nuova in pista è una sfida enorme per un team privato – ha spiegato Barnabò – ma anche un traguardo che certifica quanto siamo cresciuti. L’arrivo di Bautista e la continuità con Montella rappresentano il mix ideale tra esperienza e prospettiva.

Ambizione e realismo: il 2026 prende forma in casa Barni

Il 2026 si presenta quindi come un anno cruciale per il team lombardo: nuova moto, una coppia di piloti di altissimo profilo e una struttura ormai matura per giocarsi le proprie carte su palcoscenici sempre più importanti. In un Mondiale Superbike in costante evoluzione, il Barni Spark Racing Team rilancia le proprie ambizioni, forte di una storia trentennale e di una visione chiara: continuare a crescere, senza mai smettere di puntare in alto.

Marco Privitera