F1 | GP Bahrain, FP3: Sainz chiude davanti, terzo Verstappen

E’ Carlos Sainz a prendersi il miglior tempo nelle FP3 del GP Bahrain di F1. Lo spagnolo della Scuderia Ferrari si piazza davanti a Fernando Alonso secondo, e Max Verstappen che chiude terzo.

SAINZ CHIUDE IN TESTA

Le FP3 del GP Bahrain di F1 sorridono a Carlos Sainz, che chiude davanti a tutti grazie al suo 1:30.824. Lo spagnolo della Scuderia Ferrari è sembrato a suo agio sulla SF24, risultando il più veloce in una sessione in cui tutti i team hanno spinto in vista delle qualifiche che si terranno nel pomeriggio. Alle spalle dello spagnolo troviamo il connazionale Fernando Alonso che chiude a 0.141 dalla Rossa, segno che l’Aston Martin è tra i team da tenere d’occhio in vista della gara.

Soltanto terzo invece Max Verstappen, che paga un distacco di 0.238 dal miglior tempo di Carlos Sainz. Un risultato per certi versi sorprendente visto come l’olandese ci aveva abituato nella passata stagione, considerato che finora non ha ottenuto il miglior tempo in nessuna delle tre sessioni svolte finora. Vedremo se la red Bull tirerà fuori l’asso nella manica nel momento che più conta e cioè in qualifica.

Quarto tempo per l’altra Ferrari di Charles Leclerc a 0.270 dalla vetta, ma il monegasco ha fatto vari cambiamenti di setup nel corso delle FP3 del GP Bahrain, segno che non è ancora del tutto a suo agio sulla macchina. Dietro Leclerc in quinta posizione troviamo invece la McLaren di Lando Norris a 0.294, seguito dalla Mercedes di George Russell ed il compagno di squadra Oscar Piastri che su piazza in settima posizione. Ottavo tempo per Sergio Perez a 0.424 dalla testa della classifica, con il messicano che ha segnalato problemi al cambio nel corso della sessione. Alle spalle di Perez c’è la Haas di Nico Hulkenberg e Lance Stroll che chiude la top ten. Una FP3 del GP Bahrain finora molto equilibrata, considerato che i primi dieci sono racchiusi in meno di sei decimi.

HAMILTON FUORI DALLA TOP TEN

Fuori dalle posizioni che contano segnaliamo l’undicesimo tempo di Daniel Ricciardo e la dodicesima piazza di Lewis Hamilton, che dopo aver segnato il miglior tempo nelle FP2 di ieri oggi paga un distacco di 0.628 dalla Ferrari di Sainz. Tredicesimo Yuki Tsunoda con l’altra Racing Bulls, che non conferma finora le buone sensazioni avute durante i test. Deludono sia Williams che chiude quindicesima con Albon e diciannovesima con Sargeant e soprattutto Alpine, che non riesce ad andare oltre la diciottesima piazza con Ocon e addirittura l’ultima con Gasly. Appuntamento alle 17 ora italiana per le qualifiche del GP Bahrain. Di seguito la classifica completa delle FP3:

Classifica FP3 GP Bahrain

Julian D’Agata