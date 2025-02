Moto2 e Moto3 | Test Jerez, Day 3: Canet e Rueda da record

Si è concluso anche l'ultimo giorno di test a Jerez, il focus ora è sulla prima tappa di campionato della prossima settimana in Thailandia. Aron Canet è davanti a tutti in Moto2, mentre Rueda prende la testa della Moto3.

Moto2 | Canet in testa: un segnale per la lotta al titolo

Arón Canet si è dimostrato competitivo anche nell'ultimo giorno di test, lanciando un chiaro messaggio in vista della lotta per il titolo mondiale. Il pilota spagnolo, sul suo circuito di casa ha fermato il cronometro in 1:39.552, precedendo di soli quattro millesimi (1:59.556) il compagno di squadra Barry Baltus e demolendo così il record della pista che gli apparteneva dal 2023. Terzo tempo per Manuel González con un crono di 1:39.597, che si dimostra ancora in ottima forma in vista dell'imminente inizio di stagione a seguito della prima posizione fatta segnare nella giornata di ieri.

Diogo Moreira, che quest'anno sembra essere uno dei favoriti per il titolo, chiude la sessione di test invernali in quinta posizione dietro a Deniz Öncü. Il pilota brasiliano ha preceduto Zonta van den Goorbergh e Adrián Huertas, che accusano un distacco di più di mezzo secondo dal leader. L'unico italiano in Top 10 rimane Celestino Vietti, che porta la sua Boscoscuro in decima posizione con un crono di 1:40.246. Ancora arretrato, invece, Tony Arbolino, solo in ventiquattresima posizione, lontano dalla vetta e dal dodicesimo posto del compagno di squadra Izan Guevara.

Moto2 | Test Jerez: i risultati del Day 3

Moto3 | Rueda davanti a tutti

Anche in Moto3 è un pilota spagnolo a chiudere davanti a tutti. José Antonio Rueda è stato il pilota più veloce di giornata con un crono di 1:43.357, seguito a poco più di due decimi da Joel Kelso. Terza posizione per Adrián Fernández, non lontano dalla vetta. Qualche decimo più lontano, invece, Ryusei Yamanaka, che chiude nuovamente in quarta posizione, davanti allo spagnolo Álvaro Carpe.

Matteo Bertelle si conferma ancora competitivo, con una ottima settima posizione che lo mette di diritto come miglior pilota italiano dopo esserlo già stato nella giornata centrale di test. Il pilota italiano chiude la sua sessione davanti a David Muñoz, un pilota da tenere d'occhio in questo campionato viste le ottime prestazioni di ieri. Bene anche Luca Lunetta (11°) e Guido Pini (12°), mentre Nicola Fabio Carraro (17°), Dennis Foggia (18°), Stefano Nepa (20°) e Riccardo Rossi (24°) sono più attardati.

Moto3 | Test Jerez: i risultati del Day 3

