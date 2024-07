F1 | Campionato 2025: ufficializzato il calendario delle Sprint Race

Sono stati ufficializzati i sei Gran Premi 2025 che nel campionato di F1 ospiteranno il format Sprint Race, introdotto nel 2021. Il formato Sprint, nonostante qualche critica del pubblico, conferma la propria presenza nei campionati di Formula 1.

Storia della sprint race

Introdotto nel 2021, l'obiettivo del format era quello di incrementare gli ascolti e la partecipazione attiva dei tifosi nei diversi autodromi durante i weekend di gara. Un arrangiamento di gara che potesse animare le tribune, spesso, deserte nelle giornate del venerdì dedicate esclusivamente alle prove libere.

Credits to: @F1 on Twitter

Con l'avvento di questo formato la F1 ha potuto dare vita ad uno schema più ampio e (potenzialmente) più coinvolgente del fine settimana, arricchito da una sessione extra di qualifiche a cui segue la cosiddetta sprint race, una gara ridotta, in termini di giri, rispetto a quella classica disputata la domenica.

La riconferma del formato - per il quinto anno consecutivo - viene giustificato dall'impennata degli afflussi di tifosi nei circuiti interessati dalle sprint race, con una vendita maggiore dei biglietti oltre che dall'aumento significativo di engagement e ascolti TV nella giornata del venerdì.

I sei gran premi confermati per il 2025

Per il 2025 rimangono pressoché invariate le sedi prescelte per il weekend Sprint rispetto alla stagione 2024, attualmente in corso. L'eccezione alla regola arriva con la modifica della tappa europea per il prossimo anno: il Gran Premio del Belgio sarà il protagonista del palcoscenico europeo, andando a sostituire quello d'Austria.

Le tappe extra-europee restano, invece, le medesime del calendario 2024:

GP Cina

GP Miami

GP Austin

GP Brasile

GP Qatar

Come cambia la struttura del formato sprint?

Rimane, attualmente, confermata l'organizzazione in vigore del formato Sprint. Non sono state contemplate proposte o idee possibili verso qualche cambiamento in merito alla struttura dell'evento. In ogni caso, non sono escluse possibilità di modifiche in futuro.

Rimane invariata la giornata del venerdì, dedicata ad un'unica sessione di prove libere, seguita poi dalla Sprint Shootout, la breve sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race vera e propria. Il timing di ciascuna manche è ridotto rispetto a quelle previste nelle qualifiche classiche, con i seguenti tempi a disposizione dei piloti:

Q1 : 12 minuti

Q2 : 10 minuti

Q3 : 8 minuti

La giornata del sabato, invece, prevede la corsa della Sprint Race come primo evento di giornata, sulla distanza complessiva di 100 km, seguita poi dalla consueta sessione di qualifica determinante il via della gara domenicale.

Confermato anche il sistema di punteggio affine alla Sprint Race con la seguente struttura:

1° : 8 punti

2° : 7 punti

3° : 6 punti

4° : 5 punti

5° : 4 punti

6° : 3 punti

7° : 2 punti

8° : 1 punto

Malika Marwoi Missaoui