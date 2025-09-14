Euro 4 | Mugello, gara 3: Wheldon conquista la sua seconda vittoria

Il secondo weekend stagionale dell’E4 Championship si è concluso al Mugello con la vittoria di Sebastian Wheldon in Gara-3, coronando un fine settimana ricco di colpi di scena.

Sabato, Nakamura-Berta aveva dominato le prime due manche, tagliando il traguardo per primo in entrambe. Tuttavia, nella seconda gara, una penalità di cinque secondi per aver superato i limiti della pista mentre difendeva la posizione da Alex Powell gli è costata il successo. La vittoria è così passata nelle mani di Powell, con Nakamura-Berta retrocesso al secondo posto.

Sebastian Wheldon vince gara-3 dopo un ottimo sorpasso ai danni di Powell

La terza corsa ha visto Alex Powell partire dalla pole, seguito da Nakamura-Berta e Wheldon. Dopo una partenza controllata dalla Safety Car, un nuovo incidente nelle retrovie ha movimentato ulteriormente la gara, che però non è stata neutralizzata.

Appena superata la linea del traguardo, Wheldon ha superato Nakamura-Berta, conquistando la seconda posizione dopo un duello serrato. Il pilota giapponese-slovacco ha tentato più volte di riprendersi la posizione, dando vita a un acceso scambio con lo statunitense della Prema.

Nel frattempo, Powell ha approfittato della lotta tra i suoi inseguitori per allungare. A dieci minuti dalla fine, un’altra Safety Car è intervenuta per rimuovere la monoposto di Andra Dupe, finita fuori pista.

Alla ripartenza, si è accesa una battaglia a tre tra Powell, Wheldon e Nakamura-Berta. Wheldon ha avuto la meglio su Powell (R-ACE GP), prendendo il comando, mentre Nakamura-Berta è stato superato da Reno Francot (PHM Racing), scivolando al quarto posto.

Wheldon ha mantenuto il controllo fino al traguardo, chiudendo davanti a Powell e Francot. Per lui, si tratta del secondo successo stagionale, dopo quello ottenuto a Le Castellet.

Nakamura-Berta ha concluso in quarta posizione, seguito da Gabriel Gomez e Salim Hanna (Prema), che completa la Top 5.

La classifica di Gara 3

Il prossimo appuntamento dell’E4 Championship si terrà sul leggendario circuito di Monza.

Chiara Zaffarano