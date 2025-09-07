WEC | Lone Star Le Mans, la cronaca LIVE
Segui con la nostra diretta testuale il sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025 dal Circuit Of The Americas di Austin, Texas
Dopo la pausa estiva torna in pista anche il FIA World Endurance Championship ad Austin, Texas, per la sesta tappa del Mondiale 2025: la Lone Star Le Mans che si disputa sulla durata di 6 ore sul COTA. Da qui riparte la cavalcata della Ferrari per i titoli piloti e costruttori con la 499P #83 di AF Corse in pole dopo il gran giro di Robert Kubica nelle qualifiche di ieri davanti alla vettura ufficiale #51 in prima fila con Antonio Giovinazzi.
A seguire in seconda fila la Porsche #6 e la Ferrari #50 dopo la penalità della Peugeot #93 che, per un'infrazione tecnica sull'utilizzo delle luci da pioggia, ha perso il terzo tempo conquistato da Vergne e partirà in fondo alla griglia. Cercasi rimonta anche per le Cadillac Hertz Team JOTA dopo la doppietta di San Paolo, mentre nella LMGT3 la Ford punta alla sua prima vittoria nel FIA WEC dopo la pole position conquistato da Gianmarco Levorato sulla Mustang #88 davanti alla vettura gemella #87 per una prima fila tutta Proton Competition.
Andrea Mattavelli - Luca Pellegrini
Sbaglia completamente la staccata del tornante Brendon Hartley che da ottavo crolla in 12a posizione con la Toyota #8 mentre De Vries sulla GR010 #7 ha passato all'esterno Bamber (Cadillac #38) per entrare in top 10.
GREEN FLAG
La corsa riprende dopo quasi 20 minuti di Safety Car
Rifornimento anche per la BMW M Team WRT #15 guidata da Kevin Magnussen: il pilota danese rientra dietro alla Peugeot #93 e alla Cadillac #12
Sosta e cambio pilota per la Aston Martin #007 con Tom Gamble che lascia il posto a Harry Tincknell
Passaggio ai box per Peugeot #93 e Cadillac #12 per rifornimento: ricordiamo che la prima vettura (guidata da Vergne) dovrà pagare in seguito un drive through per un'infrazione in avvio di gara.
Riparazione veloce per la Alpine #36 che ritorna in pista dopo appena due minuti dentro al garage non senza però l'uso del vecchio nastro adesivo per fissare lo specchietto di destra.
Box per la Alpine #36: fortunatamente il danno pare solo estetico, graziando le sospensioni della vettura che però viene comunque messa dentro il garage per le riparazioni obbligatorie al bodywork. Rimane fuori al momento la Aston Martin #009.
-
Dai replay si vede come sia Makowiecki che Gamble hanno entrambi perso il controllo delle loro vetture in curva 2 per aquaplaning: il pilota Aston Martin è stato bravo a salvarla all'ultimo, mentre Fred non è stato altrettanto fortunato ed ha distrutto il retrotreno della sua Alpine
SAFETY CAR
Inevitabile la chiamata della Safety Car dopo questo incidente che compromette definitivamente la gara della Alpine #36
MAKOWIECKI A MURO
Fuori la Alpine #36 e anche Gamble con la Aston Martin #007
Lunghi al tornante Duval (Peugeot #94) e Bamber (Cadillac JOTA #38) mentre Julian Andlauer (Porsche #5) si conferma a suo agio in queste condizioni piovose salendo nella top 10
Grande scatto della Aston Martin Valkyrie #009 con Riberas che ha sorpassato la Alpine #35 guidata da Habsburg per la sesta posizione
Primo giro che viene completato senza troppi problemi anche se rimane sempre l'agguato delle pozzanghere e dell'acqua sollevata dalle ruote posteriori delle vetture
Inizia la Lone Star Le Mans !
SC IN THIS LAP
Ci siamo! Tutto è pronto per la ripartenza dopo 1h e 49 minuti di SC
La direzione gara riporta in ordine lo schieramento. #83 AF Corse Ferrari leader come giusto che sia
Torna la bandiera gialla, la corsa torna in regime di SC - 4h e 20 to go
Niente recupero, per ora
La gara potrebbe ripartire a breve, si spera almeno (meno di 10 min)
-
Ripartenza tra 20 minuti? La pista è ancora nelle stesse condizioni rispetto a prima, Alpine #35 è leader per non aver seguito la SC ai box in regime di SC. La vettura di sicurezza è dovuta rientrare per effettuare un rabbocco di benzina
RED FLAG
Troppa acqua in pista, bandiera rossa. La domanda ora è: il tempo verrà recuperato o no? Attendiamo update dalla direzione gara
Situazione confusa tra GT non ai box ed Hypercar in pit road. Problemi intanto per #61 Iron Lynx Mercedes
-
Iniziano le soste in Hypercar dopo le GT, alcune vetture entrano ai box
Alcune GT hanno già due soste all'attivo da inizio gara
-
Problema ibrido per la #20 BMW Hypercar: ritiro
#20 BMW ferma in pista con René Rast, il prototipo è bloccato in curva 2
-
-
Altre GT si fermano ai box compresa la #88 Proton Ford
#33 TF Corvette e #61 Iron Lynx Mercedes seguono la scelta di altre GT di fermarsi
-
Il sole di questa mattina…
#87 Akkdodis Lexus viene portata nel garage con problemi, mentre la #93 Peugeot è sotto investigazione per esser uscita dai box con il semaforo rosso
Problema per #87 Lexus, sosta per #54 AF Corse Ferrari.
-
Il FIA WEC tornerà anche l'anno prossimo al COTA e nelle altre location previste quest'anno. Compresa ovviamente l'Italia con la 6h Imola ad aprile (biglietti già accessibili per gli appassionati)
La situazione sembra peggiorare! Probabilmente avremo ancora diversi minuti alle spalle dell'auto di sicurezza…
#21 AF Corse Ferrari e #85 Iron Dames Porsche ai box per rifornire, strategia alternativa prima del via della corsa
-
Non ci sono informazioni per l'ipotetica partenza, attualmente è impossibile iniziare
Cambio pilota per #87 Akkodis ASP Lexus RC F GT3. Clemens Schmid cede il volante al Bronze Driver Petru Umbrarescu
-
La visibilità è precaria per le auto presenti in testa al gruppo, immaginate per le GT o per le ultime Hypercar. La condizione sembra peggiorare
27 gradi dell'asfalto, 23 quelli dell'aria. Condizione completamente differente rispetto a venerdì
-
La condizione non sembra migliorare. Da segnalare un testacoda per la #5 Porsche di Julien Andlauer
-
Si prospetta un lungo periodo alle spalle della SC. La pista è veramente tanto bagnata
6h to go
Inizia alle spalle della vettura di sicurezza la Lone Star Le Mans 2025. Ferrari #83 AF Corse guida il gruppo davanti a #51 Ferrari e #6 Porsche
-
Start dietro la SC!
Start dietro la SC, prima volta quest'anno nel FIA WEC
PARTENZA DIETRO SAFETY CAR
Scontato questo annuncio dagli stewards mentre arrivano aggiornamenti dal radar: la pioggia dovrebbe continuare per la prima ora con una situazione al momento molto indecifrabile. La speranza è che verso il pomeriggio texano il maltempo possa dare una tregua
Partenza bagnata
Al COTA è arrivata la pioggia nella giornata di domenica: gli ombrelli dominano la scena sulla griglia di partenza ed è scontato che tutte le vetture partiranno con gomme full wet per queste prime fasi di gara
Buonasera da Austin
Tutto pronto in Texas: benvenuti alla cronaca testuale della gara della Lone Star Le Mans, sesta tappa del FIA WEC 2025.