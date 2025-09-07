WEC | Lone Star Le Mans, la cronaca LIVE

Motomondiale | Catalunya 2025 - Commento LIVE Gara

Redazione /
Credits: Ferrari Media Center
Segui con la nostra diretta testuale il sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025 dal Circuit Of The Americas di Austin, Texas

Redazione /

Dopo la pausa estiva torna in pista anche il FIA World Endurance Championship ad Austin, Texas, per la sesta tappa del Mondiale 2025: la Lone Star Le Mans che si disputa sulla durata di 6 ore sul COTA. Da qui riparte la cavalcata della Ferrari per i titoli piloti e costruttori con la 499P #83 di AF Corse in pole dopo il gran giro di Robert Kubica nelle qualifiche di ieri davanti alla vettura ufficiale #51 in prima fila con Antonio Giovinazzi.

A seguire in seconda fila la Porsche #6 e la Ferrari #50 dopo la penalità della Peugeot #93 che, per un'infrazione tecnica sull'utilizzo delle luci da pioggia, ha perso il terzo tempo conquistato da Vergne e partirà in fondo alla griglia. Cercasi rimonta anche per le Cadillac Hertz Team JOTA dopo la doppietta di San Paolo, mentre nella LMGT3 la Ford punta alla sua prima vittoria nel FIA WEC dopo la pole position conquistato da Gianmarco Levorato sulla Mustang #88 davanti alla vettura gemella #87 per una prima fila tutta Proton Competition.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA LONE STAR LE MANS 2025

Andrea Mattavelli - Luca Pellegrini

    Sbaglia completamente la staccata del tornante Brendon Hartley che da ottavo crolla in 12a posizione con la Toyota #8 mentre De Vries sulla GR010 #7 ha passato all'esterno Bamber (Cadillac #38) per entrare in top 10.

    GREEN FLAG

    La corsa riprende dopo quasi 20 minuti di Safety Car

    Rifornimento anche per la BMW M Team WRT #15 guidata da Kevin Magnussen: il pilota danese rientra dietro alla Peugeot #93 e alla Cadillac #12

    Sosta e cambio pilota per la Aston Martin #007 con Tom Gamble che lascia il posto a Harry Tincknell

    Passaggio ai box per Peugeot #93 e Cadillac #12 per rifornimento: ricordiamo che la prima vettura (guidata da Vergne) dovrà pagare in seguito un drive through per un'infrazione in avvio di gara.

    Riparazione veloce per la Alpine #36 che ritorna in pista dopo appena due minuti dentro al garage non senza però l'uso del vecchio nastro adesivo per fissare lo specchietto di destra.

    Box per la Alpine #36: fortunatamente il danno pare solo estetico, graziando le sospensioni della vettura che però viene comunque messa dentro il garage per le riparazioni obbligatorie al bodywork. Rimane fuori al momento la Aston Martin #009.

    Dai replay si vede come sia Makowiecki che Gamble hanno entrambi perso il controllo delle loro vetture in curva 2 per aquaplaning: il pilota Aston Martin è stato bravo a salvarla all'ultimo, mentre Fred non è stato altrettanto fortunato ed ha distrutto il retrotreno della sua Alpine

    SAFETY CAR

    Inevitabile la chiamata della Safety Car dopo questo incidente che compromette definitivamente la gara della Alpine #36

    MAKOWIECKI A MURO

    Fuori la Alpine #36 e anche Gamble con la Aston Martin #007

    Lunghi al tornante Duval (Peugeot #94) e Bamber (Cadillac JOTA #38) mentre Julian Andlauer (Porsche #5) si conferma a suo agio in queste condizioni piovose salendo nella top 10

    Grande scatto della Aston Martin Valkyrie #009 con Riberas che ha sorpassato la Alpine #35 guidata da Habsburg per la sesta posizione

    Primo giro che viene completato senza troppi problemi anche se rimane sempre l'agguato delle pozzanghere e dell'acqua sollevata dalle ruote posteriori delle vetture

    Inizia la Lone Star Le Mans !

    SC IN THIS LAP

    Ci siamo! Tutto è pronto per la ripartenza dopo 1h e 49 minuti di SC

    La direzione gara riporta in ordine lo schieramento. #83 AF Corse Ferrari leader come giusto che sia

    Torna la bandiera gialla, la corsa torna in regime di SC - 4h e 20 to go

    Niente recupero, per ora

    La gara potrebbe ripartire a breve, si spera almeno (meno di 10 min)

    Ripartenza tra 20 minuti? La pista è ancora nelle stesse condizioni rispetto a prima, Alpine #35 è leader per non aver seguito la SC ai box in regime di SC. La vettura di sicurezza è dovuta rientrare per effettuare un rabbocco di benzina

     

    RED FLAG

    Troppa acqua in pista, bandiera rossa. La domanda ora è: il tempo verrà recuperato o no? Attendiamo update dalla direzione gara

    Situazione confusa tra GT non ai box ed Hypercar in pit road. Problemi intanto per #61 Iron Lynx Mercedes

     

    Iniziano le soste in Hypercar dopo le GT, alcune vetture entrano ai box

    Alcune GT hanno già due soste all'attivo da inizio gara

    Problema ibrido per la #20 BMW Hypercar: ritiro

    #20 BMW ferma in pista con René Rast, il prototipo è bloccato in curva 2

    Almeno per i prossimi 20 minuti la condizione resterà questa …

     

    Altre GT si fermano ai box compresa la #88 Proton Ford

    #33 TF Corvette e #61 Iron Lynx Mercedes seguono la scelta di altre GT di fermarsi

    Il sole di questa mattina…

    #87 Akkdodis Lexus viene portata nel garage con problemi, mentre la #93 Peugeot è sotto investigazione per esser uscita dai box con il semaforo rosso

    Problema per #87 Lexus, sosta per #54 AF Corse Ferrari. 

    Il FIA WEC tornerà anche l'anno prossimo al COTA e nelle altre location previste quest'anno. Compresa ovviamente l'Italia con la 6h Imola ad aprile (biglietti già accessibili per gli appassionati)

    La situazione sembra peggiorare! Probabilmente avremo ancora diversi minuti alle spalle dell'auto di sicurezza…

     

    #21 AF Corse Ferrari e #85 Iron Dames Porsche ai box per rifornire, strategia alternativa prima del via della corsa

     Non ci sono informazioni per l'ipotetica partenza, attualmente è impossibile iniziare 

    Cambio pilota per #87 Akkodis ASP Lexus RC F GT3. Clemens Schmid cede il volante al Bronze Driver Petru Umbrarescu 

    La visibilità è precaria per le auto presenti in testa al gruppo, immaginate per le GT o per le ultime Hypercar. La condizione sembra peggiorare

    27 gradi dell'asfalto, 23 quelli dell'aria. Condizione completamente differente rispetto a venerdì

    La condizione non sembra migliorare. Da segnalare un testacoda per la #5 Porsche di Julien Andlauer

    Si prospetta un lungo periodo alle spalle della SC. La pista è veramente tanto bagnata

     

    6h to go

    Inizia alle spalle della vettura di sicurezza la Lone Star Le Mans 2025. Ferrari #83 AF Corse guida il gruppo davanti a #51 Ferrari e #6 Porsche

    Start dietro la SC!

    Start dietro la SC, prima volta quest'anno nel FIA WEC

    PARTENZA DIETRO SAFETY CAR

    Scontato questo annuncio dagli stewards mentre arrivano aggiornamenti dal radar: la pioggia dovrebbe continuare per la prima ora con una situazione al momento molto indecifrabile. La speranza è che verso il pomeriggio texano il maltempo possa dare una tregua

    Partenza bagnata

    Al COTA è arrivata la pioggia nella giornata di domenica: gli ombrelli dominano la scena sulla griglia di partenza ed è scontato che tutte le vetture partiranno con gomme full wet per queste prime fasi di gara

  • Share Link

    Buonasera da Austin

    Tutto pronto in Texas: benvenuti alla cronaca testuale della gara della Lone Star Le Mans, sesta tappa del FIA WEC 2025.