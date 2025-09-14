MotoGP | GP San Marino, Gara: la cronaca LIVE

Tutto è pronto per la Gara della domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, con i piloti di MotoGP che dovranno affrontare i 27 giri previsti. A scattare in pole a Misano ci pensa uno degli eroi di casa, Marco Bezzecchi, che al suo fianco sulla prima trova per la seconda volta dopo la Gara Sprint Álex Márquez e Fabio Quartararo. Occhio però a Marc Márquez, che scatta dalla quarta casella ed è pronto a rifarsi della caduta sostenuta nella giornata di sabato.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP San Marino, Bagnaia: “Sto vivendo un incubo”