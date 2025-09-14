MotoGP | GP San Marino, Gara: la cronaca LIVE
Sulla pista di Misano tutto è pronto per la gara, con Bezzecchi in pole position, seguito da Álex Márquez e Quartararo, con Marc Márquez pronto al riscatto.
Tutto è pronto per la Gara della domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, con i piloti di MotoGP che dovranno affrontare i 27 giri previsti. A scattare in pole a Misano ci pensa uno degli eroi di casa, Marco Bezzecchi, che al suo fianco sulla prima trova per la seconda volta dopo la Gara Sprint Álex Márquez e Fabio Quartararo. Occhio però a Marc Márquez, che scatta dalla quarta casella ed è pronto a rifarsi della caduta sostenuta nella giornata di sabato.
LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA
Tutto è pronto per la partenza e Marco Bezzecchi si prepara a partire dalla pole position, seguito in seconda posizione da Alex Marquez e Fabio Quartararo sulla prima fila. Dietro di loro arriva Marc Marquez, insolitamente non in testa al gruppo, che ora punta a rifarsi della caduta di ieri.
Il Gran Premio di casa chiama una livrea speciale e così è stato per il team Gresini, che in occasione di questa gara sfoggerà una livrea dedicata a Fausto Gresini.
Giornata iniziata male per Jorge Martin, a cui si è spenta la moto nel corso del giro di schieramento e che dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty di conseguenza.
Con le tribune e i prati pieni di tifosi e appassionati, il cielo sopra il Misano World Circuit Marco Simoncelli vede qualche nuvola, nonostante per ora il tempo sembrerebbe reggere. Scelta di gomma quasi certamente omogenea per tutti i piloti, con una mescola media al posteriore.
BENVENUTI A MISANO!
Buongiorno e benvenuti nella cronaca live della Gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 di MotoGP. Con i piloti schierati sulla griglia e pronti a partire, Marco Bezzecchi si prepara a scattare dalla pole position a fianco di Alex Marquez e Fabio Quartararo.