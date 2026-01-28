WEC | Kubica rinnova con AF Corse: confermato il terzetto vincitore a Le Mans

Robert Kubica sarà nuovamente in pista nel FIA World Endurance Championship 2026 con la Ferrari 499P #83 di AF Corse. Il polacco tornerà in azione con Yifei Ye e Phil Hanson ricomponendo lo stesso equipaggio che ha vinto l'ultima 24 Ore Le Mans.

AF Corse Ferrari #83 - Kubica/Ye/Hanson - Credits: FIA WEC / DPPI

Confermato l'equipaggio della ‘Ferrari Gialla’

L'ex pilota di F1 è l'ultima pedina dell'entry list del FIA WEC per quanto riguarda la categoria Hypercar. Kubica raggiunge i due piloti ufficiali Ferrari con la Ferrari #83 di AF Corse, il confermato Ye ed il nuovo volto Hanson.

Il tridente ha corso full-time nel 2025 ottenendo il trionfo a Le Mans ed il secondo posto nella classifica piloti. A questo si aggiunge il titolo nella classifica riservata ai privati battendo la Porsche 963 di Proton Competition.

Ye e Kubica saranno in pista insieme per il terzo anno consecutivo con la Ferrari #83, l'auto di AF Corse verrà schierata nuovamente accanto Rosse alle ufficiali #51 e #50.

Credits: Ferrari Media Center

Entry list Hypercar 2026 quasi completata

Kubica completa di fatto l'entry list 2026 del FIA WEC in Hypercar. Restano da definire le composizione degli equipaggi di Alpine dopo l'ingraggio di Victor Martins al posto di Mick Schumacher.

Sicuramente Antonio Felix Da Costa guiderà la #35, mentre Frédéric Makowiecki è atteso con la gemella #36.

Charles Milesi e Ferdinand Habsburg sono gli altri titolari di Alpine, resta da confermare il francese Jules Gounon che come noto manterrà un rapporto anche con Mercedes per le competizioni GT3.

Credits: FIA WEC/DPPI

Di seguito l'entry list 2026 del FIA WEC (Hypercar)

Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn The Aston Martin The Heart of Racing #007

Alex Riberas/Marco Sorensen/Roman De Angelis The Aston Martin The Heart of Racing #009

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Brendon Hartley /Sébastien Buemi Toyota Gazoo Racing #8

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA #12

Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor BMW M Team WRT #15

André Lotterer/Pipo Derani/Matthys Jaubert Genesis Magma Racing #17

Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella Genesis Magma Racing #19

Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde BMW M Team WRT #20

Earl Bamber/Jack Aitken/Sébastien Bourdais Cadillac Hertz Team JOTA #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83

Paul Di Resta /Nick Cassidy/Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Theo Pourchaire/Malthe Jakobsen Peugeot TotalEnergies#94

Alpine #35

Alpine #36

***Piloti Alpine da assegnare: Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, Antonio Felix Da Costa, Jules Gounon, Frédéric Makowiecki e Victor Martins

Luca Pellegrini