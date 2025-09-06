WEC | BMW in vetta nella prima giornata al COTA

BMW M Team WRT ottiene il giro veloce al termine della prima giornata della Lone Star Le Mans, sesto round del FIA World Endurance Championship. Sheldon van der Linde svetta nella classifica generale della seconda sessione di prove libere davanti alla Ferrari #51 ed all'Aston Martin #009.

Cadillac parte forte, BMW risponde su Ferrari nella FP2

Cadillac ha aperto le danze con l'ottima prestazione nella FP1 da parte di Will Stevens. Il britannico ha fatto la differenza al termine di un turno molto complicato segnato da una lunga red flag per un problema con i GPS in autodromo.

La FP2 è stata certamente la più indicativa del day-1 al Circuit of The Americas che apre l'ultima fase del FIA WEC 2025. Austin torna infatti protagonista prima del gran finale tra Giappone e Bahrain.

Van der Linde ha regolato la concorrenza con 4 decimi di margine nei confronti della Ferrari 499P #51 di Antonio Giovinazzi. La Rossa si è imposta su Alex Riberas, oltremodo competitivo con l'Aston Martin #009.

Il marchio inglese, dopo i buoni segnali della mattinata, ha saputo inserirsi nuovamente con entrambe le auto nella FP2: la #009 ha chiuso come già detto in Top3, mentre la #007 si è inserita in 7ma piazza.

Quarto crono per la Porsche #6 davanti alla Ferrari #83 AF Corse ed alla seconda Porsche titolare (#5). Ottava piazza invece per la Ferrari #50 che chiude la Top10 precedendo Toyota #7 e Cadillac Hertz Team JOTA #12.

WEC COTA: McLaren al top in GT

Inizia sotto l'insegna di United Autosports McLaren il weekend al COTA del FIA WEC in LMGT3. Sean Gelael #95 è stato il più competitivo nel pomeriggio davanti alla Porsche 992 GT3-R #85 Iron Dames ed alla Ford Mustang GT3 #88 Proton Competition.

La McLaren #59 e la Lexus RC F GT3 #78 Akkodis ASP completano nell'ordine il day-1 in Texas, una giornata segnata dal forte caldo. Le temperature dovrebbero abbassarsi nel corso del fine settimana e non è esclusa la pioggia per il race day.

Domani le qualifiche alle 22.00 italiane, domenica alle 20.00 la green flag.

Luca Pellegrini