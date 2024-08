WorldSSP | Portimão, Gara 2: Yari Montella completa la doppietta e riapre il mondiale

Due su due: Yari Montella completa una doppietta perentoria nel WorldSSP vincendo Gara 2 a Portimão e, di fatto, riaprendo il campionato. Con la scivolata di Adrián Huertas mentre si trovava in testa alla corsa, il campano si trova ora a soli 20 punti dallo spagnolo. Sul podio Stefano Manzi e Valentin Debise.

Huertas scivola, Montella ringrazia e vince

Gara 2 era partita con un piglio diverso rispetto alla prima manche di ieri. Yari Montella non ha preso quel margine confortevole di Gara 1 che gli ha permesso di vincere comodamente. Il pilota Barni Spark Racing Team si è così ritrovato a battagliare con il rivale Adrián Huertas per la prima posizione. Il pilota Aruba.it Racing - Ducati ha preso la testa della corsa ai danni del #55, senza però prendere il sopravvento rispetto all'avversario. Il fattaccio è avvenuto al 9° giro in curva 5: la Panigale V2 955 #99 è scivolata in entrata di curva. Huertas ha perso un'infinità di posizioni, precipitando in 17ª posizione e dovendo così recuperare nonostante un problema alla leva del cambio. Il pilota spagnolo ha recuperato qualche posizione, arrivando sotto la bandiera a scacchi in 12ª posizione. Ora Montella si trova a 240 punti, solo 20 in meno rispetto al capoclassifica.

Yamaha completa il podio, Caricasulo è 4°

Senza il leader iridato nelle posizioni di vertice, sono tornate sul podio le due Yamaha R6 di Stefano Manzi e Valentin Debise. I due si confermano come migliori interpreti della moto giapponese, completando così il podio dietro all'inarrivabile Ducati. È giusto fuori dal podio, anche se distante tre secondi, Federico Caricasulo: ancora una volta miglior MV Agusta, il #64 non riesce nell'impresa di conquistare il primo podio con Motozoo. A chiudere la top 5 è un'altra Yamaha, quella di Lucas Mahias. Iwata piazza anche Glenn Van Straalen in 6ª posizione, tornando così su un buon livello in una stagione finora complicata.

Can Öncü conferma le ottime doti in partenza, ma il turco continua a soffrire nella seconda parte di gara. Se ieri il pilota Puccetti Racing è finito in 11ª posizione, oggi il turco ha concluso al 7° posto. Ottava posizione per Marcel Schroetter: il pilota tedesco ha chiuso 7° sul traguardo, ma a causa di una penalità per guida irresponsabile ha dovuto cedere una posizione dopo la bandiera a scacchi. Le due Triumph di John McPhee e Tom Booth-Amos chiudono la top 10 davanti al vincitore del WorldSSP Challenge Simone Corsi. L'esperto italiano precede Huertas, poi i due italiani Niccolò Antonelli e Lorenzo Dalla Porta (sostituto di Yeray Ruíz, ndr). Oliver Bayliss, dopo il ritiro di ieri, porta a casa un punto in 15ª posizione.

WorldSSP | Portimão: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

