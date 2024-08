WorldSSP | Portimão, Gara 1: dominio di uno straordinario Yari Montella

Per Yari Montella, Gara 1 di Portimão del WorldSSP è stata una corsa trionfale, mantenendo la testa dalla partenza alla bandiera a scacchi. Una vittoria che può essere bissata domani considerando che partirà in pole position, con la concreta possibilità di accorciare ulteriormente il suo distacco in classifica dal leader Adrián Huertas. Lo spagnolo è 2° davanti a Stefano Manzi.

Una gara da incorniciare per Montella

Yari Montella, scattato dalla seconda casella, è partito a razzo ottenendo la testa della corsa prima della staccata di curva 1. Approfittando di un Adrián Huertas non proprio brillante nel primo giro di gara, in quanto superato sia da Manzi che da Oncu. Il pilota Barni Spark Racing Team ha imposto il suo ritmo forsennato, tale per cui è risultato non più raggiungibile. Infatti, quando Huertas si è riportato secondo, l'italiano aveva già cumulato un distacco di 3 secondi dallo spagnolo. A quel punto è bastato gestire, per portarsi a casa una splendida vittoria. E con il giro veloce in gara, Montella ha ottenuto anche la partenza dalla pole position in vista di Gara 2, che lo vedrà senza ombra di dubbio come favorito.

Huertas e Manzi completano il podio, Caricasulo è 5°

A podio Adrián Huertas e Stefano Manzi, che nelle ultime fasi di gara si è dovuto difendere da un arrembante Jorge Navarro. Il pilota Ten Kate Racing era stato superato dallo spagnolo, ma con la grande grinta che lo contraddistingue si è ripreso il gradino più basso del podio. A completare la top 5 è Federico Caricasulo, il quale si conferma come miglior MV Agusta del lotto. Valentin Debise e Marcel Schroetter sono rispettivamente 6° e 7°. Le Yamaha di Lucas Mahias e Glenn Van Straalen hanno avuto la meglio sulla Ducati di EAB Racing guidata da Niki Tuuli, che chiude la top 10. Undicesima piazza per un Can Oncu “a gambero”: ad inizio gara era 3°, ma è poi declassato fino ad uscire dai migliori dieci. Dodicesimo Lorenzo Baldassarri e tredicesimo Simone Corsi, primo dei piloti iscritti al Challenge. A punti Kaito Toba e John McPhee. Diciannovesimo Lorenzo Dalla Porta e ventesimo Federico Fuligni, ritirati Nicolò Antonelli e Raffaele De Rosa.

WorldSSP | Portimão: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK Website

Francesco Sauta

