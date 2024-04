F1 | Andrea Kimi Antonelli, è giunta l'ora: due giorni di test con la Mercedes W12

Andrea Kimi Antonelli proverà la Mercedes W12. Il pilota italiano, attualmente in forza al team Prema in Formula 2, nonché membro del programma junior di Mercedes, sarà impegnato in un test sul circuito del Red Bull Ring, in Austria, con la Mercedes W12, che nel 2021 vinse il mondiale costruttori (l'ultimo per la Stella a tre punte) con Lewis Hamilton e con Valtteri Bottas.

L'esordio su una F1 di Antonelli

Che Antonelli avrebbe avuto modo di svolgere qualche test al volante di una F1 era stato confermato dallo stesso Toto Wolff. Già nelle scorse settimane si era vociferato di una sessione a Imola con la Mercedes W13 del 2022, previsto in teoria nel weekend di Pasqua, ma non ci sono state notizie al riguardo. Dopo questo presunto test di Imola, sono iniziate a circolare altre voci su un possibile test al Red Bull Ring, con la conferma che è arrivata direttamente da ACI Team Italia (lo junior team dell'Automobil Club d'Italia). Il pilota bolognese sarà in pista per due giorni, il 16 e il 17 aprile.

Per Antonelli sarà così l'esordio su una vettura di F1, ancora da minorenne. Non sono molti i piloti che possono dire di averlo fatto: oltre a Max Verstappen (che l'ha fatto in gara), è da segnalare Lando Norris, che nel 2017 effettuò una sessione di test a Budapest con McLaren prima di compiere 18 anni.

Perché la W12 del 2021?

Resta però una domanda: perché la vettura del 2021? I regolamenti, infatti, consentono di poter utilizzare vetture vecchie almeno due anni per i test liberi. Non a caso, quest'anno diversi team hanno in programma qualche sessione con i rookie con le auto del 2022 (la Ferrari, per esempio, lo fece già ad inizio anno con Bearman). Questo perché nel 2022 hanno esordito le vetture dell'attuale generazione, ad effetto suolo, generazione che dovrebbe rimanere corrente almeno fino al 2025.

La Mercedes W12 del 2021, la vettura che proverà Antonelli al Red Bull Ring © Mercedes Benz Media

Mercedes ha tuttavia deciso di utilizzare una monoposto del 2021, costruita secondo i vecchi regolamenti. Certamente provare una vettura di F1, anche vecchia di tre anni, è più istruttivo che guidare una Formula 2, ma tuttavia il dubbio su tale scelta resta. Con un filo di ironia, si potrebbe pensare che la vettura 2022 sia stata così disastrosa che a Brackley preferiscano non usarla neanche per dei semplici rookie test…

Alfredo Cirelli