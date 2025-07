Formula E | EPrix Londra, qualifiche 1: Evans in pole, Rowland fuori dai duelli

Al termine delle qualifiche, è Mitch Evans a conquistare la pole position per Gara 1 dell'EPrix di Londra. Il pilota della Jaguar ha battuto in finale Nyck de Vries (Mahindra) con un margine di appena 174 millesimi. Pascal Wehrlein e Dan Ticktum partiranno dalla seconda fila, mentre il neo campione del mondo Oliver Rowland dovrà accontentarsi della dodicesima casella della griglia.

Le qualifiche dei gruppi

Le condizioni meteorologiche si sono rivelate ideali per la sessione, con temperature di 22°C nell'aria e 26°C sull'asfalto.

Nel Gruppo A, Nick Cassidy aveva inizialmente mostrato il passo migliore con un tempo di 1:08.955, seguito da Maximilian Günther e Nyck de Vries. A passare il turno anche Dan Ticktum. Grande sorpresa negativa per Oliver Rowland: il neo-campione del mondo ha faticato per tutta la sessione, chiudendo solo sesto e mancando l'accesso ai duelli per la prima volta in questa fase finale di stagione.

Il Gruppo B ha visto invece Pascal Wehrlein, campione uscente, dettare il ritmo con un eccellente 1:08.867. Il tedesco della Porsche ha preceduto Mitch Evans (Jaguar) e la coppia Maserati MSG composta da Jake Hughes e Stoffel Vandoorne. Tra gli esclusi illustri Jean-Eric Vergne e António Félix da Costa.

I duelli verso la pole

I quarti di finale hanno riservato diverse sorprese. Dan Ticktum ha eliminato il favorito Nick Cassidy per soli 17 millesimi (1:07.632), mentre de Vries ha avuto la meglio su Günther. Pascal Wehrlein ha confermato il pronostico battendo Vandoorne, ed Evans ha superato Hughes per accedere alle semifinali.

Nelle semifinali, Evans ha mostrato tutto il suo talento superando Wehrlein con un crono di 1:07.301, mentre de Vries ha conquistato l'altra finale per il soffio di soli 9 millesimi su Ticktum (1:07.643).

La finale: Evans perfetto nel settore decisivo

La finale tra Evans e de Vries si è rivelata un duello serratissimo. Il pilota della Jaguar ha fatto la differenza nell'ultimo settore, chiudendo con un superbo 1:07.205 che gli è valso la pole position. Per de Vries resta la soddisfazione della prima fila e di aver interrotto il digiuno di risultati della Mahindra.

La Jaguar ha completamente ribaltato le proprie fortune nella parte finale della stagione. Evans aveva ottenuto solo un piazzamento a punti prima di Berlino, ma ora può vantare un'altra pole position stagionale. Il neozelandese aveva già vinto partendo dalla pole proprio a Berlino, e ora avrà l'opportunità di ripetersi nella gara di casa della Jaguar.

Ordine piloti qualifiche gara 1

Ecco l'ordine dei piloti in griglia di partenza al termine delle qualifiche per Gara 1 dell'EPrix di Londra:

Image Credits: livetiming formula e

Con Oliver Rowland fuori dai giochi nelle qualifiche, la lotta per il mondiale costruttori tra Porsche e Nissan si fa sempre più interessante. La Casa di Stoccarda dovrà puntare tutto sulla gara per recuperare punti preziosi, mentre la Nissan spera che il proprio campione possa rimontare dalla decima posizione di partenza.

L'appuntamento per la Formula E è questo pomeriggio alle 18:05 con Gara 1, dove Evans cercherà di trasformare la pole in vittoria davanti al pubblico britannico.



Anna Botton