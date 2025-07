Formula E | Passerella finale per Rowland: info e orari dell’EPrix di Londra

Con il discorso per il titolo Piloti già chiuso a Berlino, restano solo i titoli Costruttori e di Team da assegnare nell’ultimo weekend di questa Season 11 che a Londra – nella cornice ormai consueta dell’ExCel Centre – vedrà il suo epilogo, in attesa della prossima stagione che vivrà una continuità dal punto di vista tecnico ma che avrà, forse, un grosso rimescolamento per quanto riguarda le line-up dei team, tra addii e trasferimenti.

Dove eravamo rimasti: due titoli ancora in palio

A Berlino, al primo match point utile, Oliver Rowland ha chiuso la partita per il titolo con il quarto posto di domenica scorsa che, unito al piazzamento fuori dai punti di Pascal Wehrlein, gli ha permesso di racimolare un vantaggio sufficiente per arrivare alla gara di casa una situazione già definita.

Credits: FIA Formula E

Ma se per il titolo Piloti è già tutto deciso, nelle classifiche dei Team e dei Costruttori tutto è ancora in ballo, con Porsche e Nissan che si giocano la vittoria. Tra i team, Porsche comanda con 228 punti contro i 205 della Nissan, che ringrazia il grosso supporto di Rowland – che ha ottenuto 184 dei 205 punti – che la mantiene ancora in gioco. Anche tra i Costruttori Porsche è al comando, grazie al supporto di Andretti e Cupra Kiro, mentre Nissan insegue a sole 7 lunghezze di distacco. Per Porsche Londra è l’occasione per chiudere la stagione con almeno un trofeo visto il mancato bis nella classifica Piloti.

Formula E collabora con la Marvel

Per il double header londinese, la Formula E ha annunciato una collaborazione con la Marvel, con il nuovo film dei Fantastici 4 che sarà title sponsor dell'ultimo EPrix della stagione, ora ufficialmente nominato The 2025 Marvel Fantastic Four London EPrix.

Credits: FIA Formula E

Nell'ottica di questa collaborazione, anche la zona dell'Attack Mode sarà rinominata e verrà trasformata in Fantastic Four Attack Mode. Non sarà, questo, l'unico elemento del film che verrà portato in vita nel corso del weekend.

Il circuito

L’ExCel Centre ospita la Formula E per il quinto anno consecutivo, e così sarà anche nel 2026 dopo il recente rinnovo: location suggestiva vista la natura indoor/outdoor del tracciato, lungo 2,09 km e composto da 20 curve, che si sviluppa parzialmente all’interno del centro espositivo.

Touching down in London town next 🇬🇧👀



What a way to finish the season, racing alongside the Thames! 🙌#LondonEPrix pic.twitter.com/5lWh8YLVHK — Formula E (@FIAFormulaE) July 21, 2025

Il layout, invariato rispetto agli anni scorsi, inizia all’interno del centro con una superficie liscia e con alto grip, dove i piloti devono affrontare una serie di curve prima di passare alla parte esterna, dove si affronta un cambio di superficie: prima i piloti troveranno una superficie scivolosa, a cui segue un asfalto abrasivo nelle zone attorno al centro. La parte esterna vede un’alternanza di chicane veloci, ideali per superare, e una serie di allunghi, che precedono una sequenza di curve lente che riporteranno i piloti all’interno del centro per le ultime due curve prima del traguardo. L’Attack Mode sarà all’esterno di curva 16. Anche in questo doppio appuntamento sarà presente il Pit Boost.

I precedenti

Sono sei le stagioni in cui la Formula E ha corso a Londra: nelle Season 1 e 2, il circus elettrico corse sul cittadino di Battersea Park, che in entrambe le occasioni assegnò il titolo in weekend thriller che videro uscire vincitori Nelson Piquet JR prima e Sébastien Buemi poi.

Dal 2021 invece si corre - sempre con doppio EPrix - all'ExCel Centre, dove il più vincente risulta essere Jake Dennis con i successi del 2021 e del 2022. Vittorie anche per Alex Lynn (2021), Lucas di Grassi (2022), Mitch Evans (2023), Nick Cassidy (2023) e le recenti affermazioni di Pascal Wehrlein e Oliver Rowland lo scorso anno. All'ExCel si sono decisi i campionati nelle ultime due stagioni, con le affermazioni di Dennis e Wehrlein.

Punto mercato: Cassidy lascia Jaguar, McLaren al passo d’addio

A Londra McLaren correrà il suo ultimo weekend in Formula E (con una livrea speciale dedicata allo sponsor principale, Neom), dato che non è riuscita a Ian James l’impresa di salvare – per la seconda volta in 3 anni – il team. La griglia, così, per la prossima stagione sarà composta da 20 vetture, con diversi sedili ancora da occupare.

Up close with the @NEOMOxagon livery before we see it on track next week. 🔎#NEOMxMcLaren pic.twitter.com/2nhAsTXHsl — NEOM McLaren FE (@McLarenFE) July 20, 2025

Sedili tra i quali sicuramente ci sarà quello di Jaguar al fianco di Mitch Evans, a seguito dell’ufficialità dell’addio di Nick Cassidy dal brand inglese dopo due stagioni. Il neozelandese, vincitore a Berlino nella seconda gara del weekend, in attesa di questo fine settimana lascia con 4 vittorie, 11 podi, sette giri veloci e due pole position.

La decisione di lasciare la Jaguar non è stata semplice, ma è la più giusta. Voglio ringraziare tutti per il supporto sin da quando sono arrivato all'inizio della Season 10. Abbiamo lottato duramente e ottenuto bei successi assieme. Voglio ringraziare in particolare gli ingegneri e i meccanici del mio lato del box, abbiamo creato bei ricordi. Guardando a Londra, lavoreremo duramente per assicurarci di essere competitivi e di lottare per un'altra top-3 in campionato.

Jaguar, oltre a sostituire Cassidy, dovrà valutare come sopperire all'addio anche di James Barclay, che dal 1° agosto lascerà la guida del team dopo 10 anni. Con l'ufficialità dell'addio del neozelandese classe ‘94 da Jaguar si apre così ufficialmente il mercato, già attivo a causa proprio di quella McLaren che ha liberato Taylor Barnard e Sam Bird. Il primo, dopo un’ottima annata da rookie nella quale si sta giocando il podio nella classifica piloti, sembra abbia deciso di slegarsi dall'universo McLaren lasciando perdere WEC e IndyCar per continuare nella serie elettrica. Secondo radio paddock è possibile che Barnard abbia deciso di entrare nell'universo Stellantis composto da DS Penske e Maserati: a farne le spese potrebbe essere Hughes, attenzione a possibili incastri che porterebbero l'inglese in DS, ricordando che Vergne e Vandoorne corrono sotto l'ala di Stellantis anche nel WEC con Peugeot. Bird invece inizierà a pensare al suo futuro dopo Londra, avendo però ammesso come non sia pronto al ritiro.

Sempre per l'universo Stellantis, The Race riporta come Maserati - il cui team non sta vivendo un grande momento dal punto di vista economico visto il supporto diretto di Formula E - potrebbe fare spazio a Citroen: in passato si era parlato anche di Opel. Uno scenario, anche questo, da tenere monitorato nelle prossime settimane.

In casa Porsche invece Florian Modlinger deve decidere del futuro di Antonio Felix da Costa: lo scorso anno il portoghese era stato confermato a fine stagione, dopo un'ottima seconda parte di Season 10. Quest'anno invece aleggiano dubbi sulla possibilità che le due parti possano proseguire anche per la prossima stagione, sebbene ci siano negoziazioni in corso e un contratto valido anche per la Season 12. Così facendo, da Costa sta tenendo in scacco gran parte della griglia, con diverse alternative pronte per il portoghese, a partire proprio dalla sopracitata Jaguar.

Altri sedili ballerini possono presentarsi in Andretti: Muller non ha convinto – sebbene lo svizzero sia legato a Porsche che ne valuterà il futuro –, mentre Dennis ha ancora un anno di contratto (ma mai dire mai…). Cupra Kiro dovrebbe confermare Ticktum, autore del suo miglior anno in Formula E, mentre Beckmann potrebbe essere lasciato libero. Nissan ovviamente manterrà Rowland ma è da valutare Nato, che non ha avuto un'annata all'altezza di quella del compagno di squadra. Nessuna grossa sorpresa dovrebbe arrivare da Mahindra, che due anni fa ha avviato un nuovo progetto con Mortara e De Vries che ha iniziato a portare i suoi frutti, così come in Lola Yamaha ABT, dove Maloney ha confermato come uno dei due sedili sarà suo anche l’anno prossimo: scontata la conferma di Di Grassi. Envision ha avviato discussioni con Sebastien Buemi, pronto a restare e a mantenere il suo doppio impegno tra Formula E e WEC.

Anche Nissan con livrea speciale

Anche Nissan, oltre a McLaren, correrà il fine settimana di Londra con una livrea speciale - turchese - creata per celebrare il lancio globale della nuova Nissan LEAF, terza generazione del veicolo 100% elettrico venduto in quasi 700.000 unità in 15 anni.

Credits: Nissan Formula E Team

Gli orari

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + che daranno visibilità ai turni previsti nella due giorni di Londra. Ricordiamo ancora una volta come i canali Eurosport, dal 1° luglio, non sono più presenti sulla piattaforma Sky: disponibili invece su DAZN, Timvision e tramite abbonamento a Discovery +.

Free Practice 1 – venerdì 25/07 dalle 16.55 alle 17.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 26/07 dalle 10.55 alle 11.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 26/07 dalle 13.20 alle 14.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 13.00)

Gara – sabato 26/07 dalle 18.05 alle 18.00 – su Discovery + (con collegamento alle 17.30) ed Eurosport 2, su Sportmediaset.it e sul canale 20 (pre-gara dalle 17.50)

Free Practice 3 – domenica 27/07 dalle 10.55 alle 11.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – domenica 27/07 dalle 13.20 alle 14.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 13.00)

Gara – domenica 27/07 dalle 18.05 alle 19.00 – su Discovery + (con pregara dalle 17.30) e su Eurosport 2, su Sportmediaset.it e su Italia 1 (pre-gara dalle 15.25)

