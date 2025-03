IndyCar | GP of St. Petersburg: McLaughlin primo poleman del 2025

La prima pole position del Campionato IndyCar 2025 va a Scott McLaughlin: il pilota Penske, nel Firestone Fast Six di St. Petersburg, con il tempo di 59.4624 regola, nell'ultimo tentativo utile, Colton Herta che paga poco meno di due decimi nel confronto con il leader.

Avvio con più peso

Il primo appuntamento annuale dell'IndyCar vede il ritorno delle monoposto a St. Petersburg, per la prima volta in configurazione ibrida. In generale la propulsione ibrida aveva fatto il suo debutto nella passata stagione, ma è una novità per il tracciato cittadino in Florida. Durante le prove Conor Daly ha espresso il suo feeling, riassumendo il tutto con il concetto di “è come se avessero aggiunto una curva in più”.

Facendo riferimento alle sue dichiarazioni possiamo leggere:

"Penso che il peso sia davvero una sfida per l'auto, una sfida per il telaio, una sfida per le sospensioni.(…) Penso che in questo momento, in questa era dell'IndyCar, con il peso aggiunto, stiamo utilizzando le auto meccanicamente in un modo diverso. Penso che questo lanci tutti su un nuovo terreno".

Sintesi

Il neozelandese di casa Penske, protagonista di un contatto con il muretto durante le libere, ha quindi portato a casa il miglior risultato della scuderia, tra l'altro mettendo in prima posizione una monoposto spinta da propulsori Chevrolet, in netta minioranza nel Fast Six. Per lui undicesima partenza al palo in carriera.

Colton Herta, annunciato da Mario Andretti, come in pole position per un sedile Cadillac in F1, ha chiuso in seconda posizione. Meyer Shank Racing occupa la seconda la con Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong. Sesto Scott Dixon, mentre le varie fasi di eliminazione hanno visto “tagli” eccellenti: ottavo Álex Palou, decimo Josef Newgarden, Will Power tredicesimo, mentre il vincitore 2024 Pato O’Ward partirà dalla ventitreesima casella.

Debutto dificile per Prema Racing: Robert Schwartzman partirà diciottesimo, Callum Ilott ultimo.

Risultati qualifiche

Classifica IndyCar

Luca Colombo