F1 | Bonnington e Hamilton ai saluti: promozione in Mercedes per "Bono"

Dall'annuncio del trasferimento shock di Lewis Hamilton alla Ferrari per il 2025 tutti si sono domandati se Peter Bonnington, suo ingegnere di gara alla Mercedes dal 2013, lo avrebbe seguito alla corte di Maranello dal prossimo Mondiale di Formula 1. La risposta arriva alla vigilia del weekend di Zandvoort tramite un portavoce del team di Brackley: “Bono” rimarrà in Mercedes dopo una promozione interna a Head of Race Engineering, interrompendo così a fine anno il noto binomio col pilota di Stevenage.

Bonnington, la sua storia tra Hamilton e Brackley

Tutti conoscono Bonnington per i suoi messaggi radio quali “Ok Lewis, it's Hammer Time” o “Get in there, Lewis!”: la sua figura è stata infatti coniata dal ciclo dominante della Mercedes nell'era ibrida della F1, con l'ingegnere britannico classe 1975 che aveva messo la sua mano su alcune vittorie di Hamilton con chiamate strategiche azzeccate. Egli, insieme a Andrew Showlin, ha rappresentato la colonna degli innumerevoli successi e record firmati dalle Frecce d'Argento negli ultimi anni. Ma la sua storia a Brackley ha radici molto profonde.

Bonnington, dopo aver lavorato con Jenson Button verso la conquista del Mondiale piloti 2024, ha seguito in Mercedes Michael Schumacher prima come ingegnere performance e poi come ingegnere di gara nel 2011 dopo la partenza di Mark Slade. Nel 2013, in seguito al ritiro del Kaiser, è diventato l'ingegnere di gara di Lewis Hamilton, un ruolo che ha conservato fino ad oggi e con cui ha dato il suo contributo ai 6 Mondiali Piloti di Lewis e agli 8 Mondiali Costruttori di fila vinti dalla Mercedes dal 2014 al 2021.

Credits: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team / X.com

Un nuovo ruolo “alla Lambiase” per Bono

Tale storia è però destinata a finire, in quanto Bonnington non seguirà Hamilton in Ferrari e rimarrà alla Mercedes come capo ingegnere di gara (Head of Race Enginnering), un ruolo che il portavoce Mercedes ha affermato che avrebbe assunto con effetto immediato. Questo non vuol dire però che non lo vedremo più al muretto nei weekend di gara: dopo Hamilton, infatti, egli continuerà a seguire dai box uno dei due piloti Mercedes dalla prossima stagione.

Magari potrebbe affiancare Andrea Kimi Antonelli, di cui l'annuncio potrebbe arrivare proprio nella settimana di Monza. La promozione di Bono presenta però un altro spunto interessante: il suo nuovo ruolo lo metterà sullo stesso piano di Giampiero Lambiase, capo ingegnere di gara della Red Bull dal 2022 che però continua comunque a seguire Max Verstappen dal muretto.

Per Lewis Hamilton, invece, ci sarà un nuovo ingegnere di gara ad attenderlo dopo 11 anni passati con Bono. Il principale indiziato potrebbe essere proprio Riccardo Adami, volto affianco di Carlos Sainz dal 2021 precedentemente impegnato con Sebastian Vettel.

Andrea Mattavelli