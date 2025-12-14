Asian Le Mans Series: Cetilar Racing si conferma a Sepang

Weekend da inconiciare al debutto in Asian Le Mans Series per Cetilar Racing. Antonio Fuoco/Charles Milesi/Roberto Lacorte svettano anche nella race-2 di Sepang confermando quanto fatto nella giornata di ieri durante la prima competizione in programma.

Algarve Pro Racing conquista nuovamente le altre posizioni del podio, mentre Ferrari svetta in GT3 con Kessel Racing ed il competitivo tridente composto da Dustin Blattner/Chris Lulham/Dennis Marschall.

Cetilar raddoppia in ALMS

Cetilar Racing ha vinto di forza in Malesia al termine di una prova segnata dalla pioggia, protagonista a più ripresi. La compagine italiana si è sempre trovata nelle prime posizioni dopo il solido stint di Roberto Lacorte, il bronze driver ha ceduto il volante a Charles Milesi che ha consegnato l'auto in perfette condizioni ad Antonio Fuoco.

Il domintore della FIA GT World Cup ha fatto la differenza sul bagnato allungando nei confronti dell'ORECA 07 Gibson LMP2 #25 Algarve Pro Racing di Tom Dillmann. Il francese, in coppia con Enzo Trulli e Michael Jensen, ha ottenuto la seconda piazza precedendo l'auto gemella #4 CrowdStrike Racing by APR di George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz.

La race-2 malese dell'Asian Le Mans Series 2025/26 è stata interrotta a venti minuti dalla fine per l'arrivo di un forte acquazzone che ha reso impreaticabile l'impianto che regolarmente accoglie il Motomondiale.

DKR Engineering #3, Proton Competition #88, United Autosports #5, High Class Racing #88, RD Limited #30, Nielsen Racing #64 e Proton Competition #22 concludono nell'ordine.

Potrebbe esserci una sanzione per DKR Engineering che poco prima della red flag finale ha danneggiato la prova dell'ORECA #6 United Autosports nella veloce curva 3.

Rivincita, dopo la sconfitta di ieri, per CLX Motorsport che svetta in LMP3 dopo una prova perfetta. Alexander Jacoby/ Kevin Rabin/Paul Lanchère si impongono con la Ligier #17 battendo Terrence Woodward/Matus Ryba /Ibrahim Badawy (23 Elevents Ligier JS P325 – Toyota #71), terzo per Luciano Morano/Nick Adcock /Lucas Fecur ( Forestier Racing by VPS Ligier JS P325 – Toyota #29).

Ferrari e Kessel Racing a segno in GT

Ferrari ha vinto invece in GT3 con Kessel Racing e Dustin Blattner /Chris Lulham/Dennis Marschall. La 296 GT3 #74 ha controllato a lungo la manifestazione, emergendo nella seconda metà dell'evento con Lulham dopo l'ottima prima parte disputata dal bronze driver Blattner.

Il podio è stato completato da Anthony Mcintosh/Dan Harper/Parker Thompson (Team WRT BMW M4 GT3 EVO #69) e Bo Yuan/Hongli Ye/Laurin Heinrich (Origine Motorsport Porsche 992 GT3-R #87).

Ottima prova globalmente per le Ferrari, da segnalare infatti il quarto ed il quinto posto per le auto #51 e la #54 di AF Corse. Nuova competizione difficile invece per la Chevrolet Corvette #66 JMR di Yasser Shahin, abile a firmare entrambe le pole nella giornata di ieri.

L'australiano è stato tradito dalla pioggia dopo 1h di gara ed è finito nella ghiaia di curva 2. Il #66 dello schieramento è stato successivamente colpito dalla Porsche #10 Manthey di Antares Au e dalla Corvette #34 TF Sport di Salih Yoluc, traditi come la Chey dall'improvviso maltempo.

L'Asian Le Mans Series tornerà nel 2026 a febbraio con le prove di Dubai e Abu Dhabi.

Luca Pellegrini