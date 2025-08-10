DTM | Nürburgring, race-2: BMW domina con Rast e Wittmann

René Rast e Marco Wittmann dominano la scena nella race-2 del DTM 2025 al Nürburgring. I due tedeschi ripetono alla perfezione quanto accaduto a Zandvoort a giugno precedendo Lucas Auer che per 8 punti torna leader del campionato su Jack Aitken.

BMW e Rast all'attacco nei primi giri

René Rast (Schubert Motorsport BMW #33) è stata la star della prima parte di evento. Il tedesco, sesto sullo schieramento di partenza, si è subito sbarazzato della concorrenza, il pluricampione della serie ha passato prima possibile anche l'autore della pole Ben Dörr (Dörr McLaren #25).

Il 20enne, leader al via per la prima volta in carriera, si è difeso nei primi passaggi da Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf #22) prima di inchinarsi al ritorno della BMW M4 GT3 EVO #33.

Rast in completa gestione nella race-2 del

Il primo passaggio ai box obbligatorio dei due previsti per la race-2 non ha spodestato Rast dalla vetta. Il #33 ha gestito Auer che si è ritrovato presto in lotta contro la BMW #11 di Wittmann. Il due volte campione ha beffato quattro rivali nella prima fase di soste anticipando il rispetto alla concorrenza il cambio gomme.

Giornata complicata invece per Jack Aitken. Il #14 di Emil Frey Racing Ferrari, vincitore di race-1 ieri, ha sofferto in qualifica prima di finire in testacoda nella ‘Mercedes Arena’ in seguito ad una spinta da parte dell'Audi R8 LMS GT3 EVO II #29 Land Motorsport.

Il finale non ha regalato sorprese. Rast, imbattibile, ha festeggiato davanti a Wittmann che ha approfittato alla perfezione di un problema con la gomma anteriore sinistra durante il pit stop di Auer.

Il tirolese ritrova in ogni caso il primato in campionato con 8 punti di margine su Aitken e 15 sulla Lamborghini #63 GRT di Jordan Pepper, limitato oggi da una penalità di 5 posizioni sullo schieramento di partenza.

Maro Engel (Mercedes Team WINWARD #24) davanti a Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche #90), Arjun Maini (Haupt Racing Team Ford #36), Gilles Magnus (Comtoyou Racing Aston Martin #7) completano nell'ordine il secondo impegno del weekend ai piedi dell'Inferno Verde. Nuova prova difficile invece per Mirko Bortolotti, lontano dai migliore con la Lamborghini #1 ABT.

Tra due settimane i motori si riaccenderanno al Sachsenring.

Luca Pellegrini