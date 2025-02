Moto2 e Moto3 | Test Jerez, Day 2: IntactGP al comando con Gonzalez e Muñoz

Seconda giornata di test conclusa in quel di Jerez, in preparazione all'atteso GP di Thailandia della prossima settimana. Dominio dei piloti di casa nel Day 2 in Spagna: in Moto2 primeggia Manuel Gonzales, mentre il più veloce di giornata in Moto3 è David Muñoz.

Moto2 | Gonzalez davanti, ancora bene il team Fantic

È il madrileno ad aprire la classifica dei tempi della “classe di mezzo”. Manuel Gonzalez completa un'altra ottima giornata di test dopo quella di ieri conclusa con il quarto crono, oggi in 1:39.768. Seguono i due piloti Fantic, ancora tra i primi 3: Arón Canet a meno di un decimo dal connazionale e Barry Baltus sull'1:40. Quarto tempo quello di Albert Arenas, che supera Deniz Öncü e il primatista della giornata di ieri, Diogo Moreira.

Ancora una volta unico italiano in top 10, un buon Celestino Vietti porta a casa l'ottavo tempo in 1:40.479, alle spalle di Jake Dixon. Sale tra i primi quindici anche il Campione Moto3 2024, David Alonso (12°), più in forma della 24esima posizione di martedì. Migliorato di poco, invece, Tony Arbolino, che si classifica ancora alle spalle del compagno di squadra con il 21esimo crono.

Moto2 | Test Jerez: i risultati del Day 2

Moto3 | Ancora dominio spagnolo con David Muñoz

Per la “entry class” sono ben tre i piloti spagnoli a comandare la classifica: David Muñoz, Angel Piqueras e Jose Antonio Rueda. Ancora tra i migliori il 18enne di Ayora, nella prima giornata risultato il più veloce in assoluto. In poco più di un decimo i primi tre ma appena qualche millesimo più distante Ryusei Yamanaka. Il giapponese si pone davanti all'ennesimo spagnolo, Adrián Fernández. Lo separa dal quinto iberico in top 10 Matteo Bertelle. L'italiano è, ancora una volta, l'unico pilota del bel paese nei primi dieci.

Chiude la sestina di piloti di casa che ieri avevano monopolizzato la classifica Alvaro Carpe. Per quanto riguarda l'Italia si può trovare invece una cinquina di piloti dalla tredicesima alla diciassettesima posizione. In ordine: Luca Lunetta, Guido Pini, Nicola Fabio Carraro, Dennis Foggia e Stefano Nepa. Ancora nelle retrovie Riccardo Rossi, ventiquattresimo.

Moto3 | Test Jerez: i risultati del Day 2

