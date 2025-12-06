FIA F2 | Abu Dhabi, a Lindblad l'ultima Sprint Race dell'anno

Con il suo futuro già deciso, dopo l'annuncio dell'approdo in Racing Bulls nel 2026 al fianco di Liam Lawson, Arvid Lindblad ha sfruttato al meglio la pole position nella Sprint Race di Abu Dhabi per conquistare la sua terza vittoria stagionale e la seconda Sprint dopo quella di Jeddah di inizio stagione.

Gara lineare per il gruppo

Una gara lineare quella del tardo pomeriggio di Abu Dhabi, con Lindblad che, scattato dalla pole position, non ha mai rischiato la leadership nei confronti di Joshua Durksen, anche lui al weekend dei saluti con AIX Racing prima del passaggio in Invicta, che ha chiuso in seconda posizione nonostante il forcing nel finale che lo aveva portato molto vicino all'inglese della Campos.

Sul podio sale anche Nikola Tsolov, che conferma quanto di buono visto già in Qatar con il primo podio in F2: il bulgaro, che a Losail era andato a punti, qui nella Sprint ha pagato una penalità di 3 posizioni per impeding (e la pagherà anche domani nella Feature Race) ma è stato molto bravo a recuperare e a chiudere tra i primi tre a 9"6 da Lindblad.

La zona punti è chiusa da Beganovic, ottimo quarto davanti a Goethe, poi Crawford è sesto al termine di una buona rimonta, seguito da Martins e Dunne, ottavo. Fuori dai punti Gabriele Minì, nono a 2"7 da Dunne, e Roman Stanek, 10° ma che domani scatterà dalla pole position conquistata ieri in qualifica.

Fornaroli fuori dai punti

Fuori dai punti anche Leonardo Fornaroli, che ha chiuso in 11^ posizione e ha così chiuso una striscia di 13 gare consecutive a punti: l'ultima volta che aveva terminato con uno “zero” in classifica risaliva alla Sprint Race dell'Austria quest'estate. Dietro Fornaroli ha chiuso Richard Verschoor, che al termine della stagione seguirà l'italiano in McLaren nel programma di sviluppo. Male anche Montoya, solo 13° e che ha pagato a caro prezzo il brutto scatto al via, malissimo Browning - penultimo ma capace di togliere il giro veloce a Lindblad nel finale. Due i ritiri: out Bennett, a causa del suo Mecachrome in fumo dopo 8 giri, e Stenshorne.

La classifica

In classifica con Fornaroli già campione e fermo a quota 211 punti, la lotta è per il secondo posto nella Classifica: a difendere il piazzamento c'è Jak Crawford che al momento è in seconda posizione con 173 punti, a +3 su Verschoor e a +9 su Browning. Dunne, quinto con 23 punti di distacco dall'americano, è ancora della partita solo grazie alla matematica. Da decidere anche la classifica dei team, con Invicta Racing che resta ferma a quota 296 punti e che domani scatterà con 30 punti di vantaggio sulla Hitech TGR e 40 sulla Campos Racing. Decisiva sarà la Feature Race, l'ultima del 2025, che scatterà alle 10.15 ora italiana con una durata prevista di 33 giri.

Mattia Fundarò