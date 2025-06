WorldSBK | Misano: Razgatlıoğlu tenta il colpaccio a casa Bulega

Le voci di mercato, tra rumors e ufficialità, diventano protagoniste alle porte di uno dei weekend più apprezzati del WorldSBK. Il duello tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu, che ha raggiunto il proprio apice con la volata di Gara 2 a Most vinta dal ducatista, si sposta sulla riviera romagnola al Misano World Circuit.

Bulega-Toprak: già volano mazzate

Il circuito di Misano ha ospitato due giornate di test collettivi dove Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu si sono presi a colpi di giri veloci, entrambi scendendo al di sotto del record della pista. Ancora una volta è stato il pilota Aruba.it Racing - Ducati ad avere la meglio, facendo segnare un crono di 1:32.093. Il tempo è di 40 millesimi più veloce rispetto a quello del rivale di BMW. Inutile dire come i due siano i grandi favoriti per le tre vittorie in palio nel weekend. Bulega, tra le altre cose, ci arriverà fresco di rinnovo con Ducati per la prossima stagione con una concreta possibilità per la MotoGP a partire dal 2027. Razgatlıoğlu, dal canto proprio, è diretto già dal 2026 in MotoGP con la Yamaha del team Prima Pramac, come annunciato due giorni fa. El Turco, tra le altre cose, a Misano difenderà la prima di quattro triplette consecutive che lo scorso anno gli hanno permesso di vincere il titolo. Bulega lo scorso anno è stato tre volte secondo: i ruoli si invertiranno?

Bautista al primo weekend da separato in casa: è già moto-mercato

Se Ducati ha confermato la fiducia a Bulega (e come avrebbe potuto fare il contrario, ndr), lo stesso non si può dire per Álvaro Bautista. Lo spagnolo, due volte iridato in Rosso, ha più volte manifestato l'interesse a provare la nuova Panigale V4R disponibile dal 2026, ma il costruttore sembra aver fatto valere l'opzione per uscire dal contratto al termine di questa stagione. Decisione forte da parte di Borgo Panigale, dato che Bautista è attualmente la 3ª forza del campionato dietro ai due fenomeni apparentemente imprendibili. I test hanno sorriso a Bimota e Axel Bassani, che già lo scorso anno aveva ben impressionato al Marco Simoncelli. Sarà un weekend particolare per Danilo Petrucci, che proprio a Misano è tornato in sella lo scorso anno dopo il terribile incidente in motocross. Sempre sui ritorni, Michael Rinaldi tornerà in sella ad una Superbike: l'ex GMT94 in Supersport è stato scelto al posto di Esteve “Tito” Rabat per la sella lasciata libera in MotoxRacing.

WorldSSP | Tanti cambi in corsa, prove di 2026 per Manzi

Sono diversi i cambiamenti anche nella griglia del WorldSSP, che ha subìto uno scossone alla firma di Rinaldi con MotoxRacing. Al posto dell'italiano debutterà nella categoria Roberto García, campione europeo Moto2 in carica nel JuniorGP. Altri cambiamenti pure in zone meno nobili della griglia: Federico Caricasulo, desideroso di tornare in sella ad una Ducati, ha preso il posto di Glenn Van Straalen nella formazione D34G Racing. Sulla MV Agusta F3 800 RR di Motozoo ci è finito Mattia Casadei, un gradito ritorno nel paddock che lo ha accolto proprio a Misano nel 2022 al posto di Niki Tuuli.

Tornando alla lotta iridata, Stefano Manzi è uscito da Most rinvigorito in classifica: ora l'italiano di Ten Kate Racing conta ben 40 punti nei confronti di Bo Bendsneyder e 54 su Tom-Booth Amos. L'italiano, in casa, potrebbe già dare uno strappo al mondiale piuttosto importante sulla pista che lo ha visto debuttare nel WorldSBK qualche settimana fa. Manzi ha preso parte ai test sulla Yamaha R1 in vista di una probabile promozione per la prossima stagione: prove di 2026 per Manzer, ma c'è ancora un campionato da vincere.

WorldSBK | Misano: gli orari del weekend

Venerdì 13 Giugno

09:40 | WorldSSP - FP

10:35 | WorldSBK - FP1

11:35 | WorldSSP300 - FP

13:55 | WorldSSP - Superpole

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP300 - Superpole

Sabato 14 Giugno

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldSSP - WUP 1

09:50 | WorldSSP300 - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole

12:35 | WorldSSP - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1

15:15 | WorldSSP300 - Gara 1

Domenica 15 Giugno

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldSSP - WUP 2

09:40 | WorldSSP300 - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race

12:35 | WorldSSP - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2

15:15 | WorldSSP300 - Gara 2

Da Misano - Valentino Aggio

